چهارمین دوره مسابقات قرآنی نیشکر به جشنوارهای معنوی و فرهنگی تبدیل شد
به گزارش ایلنا به نقل از صنعت نیشکر : چهارمین دوره مسابقات قرآنی صنعت نیشکر امسال به میزبانی کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی خوزستان در حال برگزاری است. این دوره با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در میان کارکنان و خانوادههای صنعت نیشکر و با دستور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، توسط کمیته تخصصی مسابقات قرآنی طراحی و اجرا شده است.
حجتالاسلام رضا نعمتتبار، دبیر چهارمین دوره مسابقات قرآنی صنعت نیشکر با اعلام این خبر گفت: در این دوره مسابقات تلاش شد رویکردی تازه و فراگیرتر نسبت به سالهای گذشته اتخاذ شود تا زمینه مشارکت حداکثری کارکنان و خانوادههای آنان فراهم گردد.
وی افزود: در سه دوره گذشته به ترتیب ۷۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ نفر در مسابقات شرکت کردند، اما در این دوره تاکنون ۹۰۰ نفر از واحدها و شرکتهای مختلف مجموعه توسعه نیشکر به همراه خانوادهها از شهرهایی چون شوش، شوشتر، خرمشهر و… ثبتنام کردهاند که نشان از استقبال گسترده دارد.
برگزاری مسابقات در دو سطح و هفت رشته قرآنی
به گفته امام جماعت و مشاور فرهنگی کشت و صنعت حکیم فارابی، این دوره از مسابقات شامل هفت رشته قرآنی است که در کنار حفظ و قرائت قرآن کریم، رشته ترجمه و مفاهیم قرآن نیز افزوده شده است. مسابقات در دو سطح «عالی» و «متوسط» برگزار میشود تا همه علاقهمندان، امکان حضور و رقابت در این جشنواره را داشته باشند.
ورود خانوادههای نیشکری به عرصه مسابقات قرآنی
یکی از ویژگیهای متمایز این دوره، برگزاری مسابقات برای خانوادههای کارکنان است. حجتالاسلام رضا نعمتتبار در اینباره گفت: برای نخستینبار، مسابقات قرآنی ویژه همسران و فرزندان کارکنان تعریف شد. همسران کارکنان در دو رشته، فرزندان پسر و دختر نیز بهصورت مجزا در دو گروه سنی تا ۱۳ سال و بالای ۱۴ سال با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی افزود: نخستین مرحله مسابقات، ویژه فرزندان پسر کارکنان، هشتم آبانماه در مسجد ولایت برگزار شد که با استقبال چشمگیر خانوادهها همراه بود و ۱۱۱ شرکتکننده در چهار رشته با یکدیگر رقابت کردند. مسابقات ویژه همسران و فرزندان دختر کارکنان نیز در ۱۵ آبانماه برگزار میشود.
از رقابت تا جشنواره قرآنی
حجتالاسلام نعمتتبار تأکید کرد: چهارمین دوره مسابقات قرآنی صنعت نیشکر از حالت صرفاً رقابتی خارج و به یک جشنواره قرآنی و فرهنگی با مشارکت گسترده خانوادههای نیشکری تبدیل شده است. همزمان با برگزاری مسابقات، نمایشگاه قرآنی نیز در مسجد ولایت برپا شد تا فضای معنوی و فرهنگی جشنواره دوچندان شود.
بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقات، رقابتهای قرآنی کارکنان نیشکر در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در محل کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار خواهد شد و آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نیز ۱۹ آذرماه برگزار میشود.
دبیر چهارمین دوره مسابقات قرآنی در پایان اظهار کرد: استقبال و رضایت شرکتکنندگان از این دوره، نسبت به دورههای گذشته بهطور قابلتوجهی افزایشیافته و خانوادههای نیشکری در روز اول مسابقات، روزی بهیادماندنی و معنوی را تجربه کردند.