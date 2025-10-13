حمیدرضا اسکندری رئیس انجمن واردکنندگان برنج شد

پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج در نخستین جلسه هیئت مدیره دوره ششم، حمیدرضا اسکندری به عنوان رئیس، حسین زاهدی به عنوان نایب رئیس، شجاع برزگر به عنوان خزانه‌دار و نورالله عظیم‌نیا به عنوان منشی انجمن در دوره جدید انتخاب شدند.

همچنین با حضور اعضای هیئت مؤسس از زحمات کریم اخوان اکبری که در طول سه سال گذشته ریاست انجمن واردکنندگان برنج ایران را بر عهده داشت قدردانی شد.

انتهای پیام/