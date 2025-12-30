معادن فاریاب مقصد جدید سرمایهگذاری شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
«احمد عرب بنی اسد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان ضمن بازدید از غرفهی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در نخستین نمایشگاه تخصصی معدن جنوب کرمان ابراز امیدوار کرد بعد از تجربه یکساله حضور شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در ورود به معادن استان کرمان حالا وارد سرمایهگذاری بیشتر در جنوب کرمان هم شود.
«احمد عرب بنی اسد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با حضور در غرفه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران دربارهی ایده برگزاری تخصصی معدن و صنایع معدنی جیرفت گفت:
جنوب استان کرمان به لحاظ دربر داشتن پتانسیلهای فراوان مس، کرومیت، آهن و تیتانیوم بهشت زمینشناسی است. این ظرفیتهای بالای منطقهای موجب شده تا ما به دنبال ایجاد فرصتهای سرمایهپذیری باشیم و تلاش کنیم تا ظرفیتهای موجود را به علاقهمندان به سرمایهگذاری معرفی کنیم. این موضوع مهمترین محرک ما برای برگزاری این نمایشگاه بود و تلاش کردیم تا با همکاری واحدهایی که از قدیم در این منطقه سرمایهگذاری کردند و واحدهایی که به تازگی برای سرمایهگذاری به این منطقه آمدهاند شوق بالای واحد صنعتی و معدنی برای حضور در جنوب کرمان و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن را نشان دهیم تا از این رهگذر بتوانیم سرمایهگذاریهای آینده را گسترش دهیم. هدف ما تبدیل جنوب کرمان به یک منطقه معدنی و صنعتی – معدنی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در بخش دیگری از صحبتهایش درباره ایدههایی جدیدی که در این نمایشگاه به اجرا در خواهد آمد هم گفت:
ما یک سری کارگاههای آموزشی را در حاشیه برگزاری این نمایشگاه طراحی کردیم که هدفشان پرداختن به موضوعاتی چون معدن در قانون هفتم توسعه، موضوع آلایندگیهای معدنی، هوش مصنوعی در صنایع معدنی است. همچنین به موضوعات آموزشی در زمینهی سامانههایی که میان کاربران و وزارت صمت مانند سامانه جامع تجارت وجود دارد هم خواهیم پرداخت. شرکت در این کارگاههای برای عموم مردم، اصحاب رسانه و فعالین صنعتی و معدنی طراحی شده و تلاش شده تا از فرصت نمایشگاه برای برخی فرهنگسازیها در عرصه معدنی هم استفاده کنیم.
احمد عرب بنی اسد، در بخش پایانی صحبتهایش به حضور شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت:
ما خوشحالیم که شرکتهای جدیدی از جمله شرکت خدمات عمومی فولاد که در منطقه ما واحدی نداشتن هم به این نمایشگاه آمدند و حضور پیدا کردند و امیدواریم این حضور زمینهساز سرمایهگذاری واحدهایی مثل این شرکت و توسعه فعالیتهایشان در جنوب کرمان شود. امیدواریم که این حضور الهامبخش شرکتهای صنعتی بزرگ دیگری مثل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران شود و بتوانیم زیمنهساز سرمایهگذاری بیشتر در ظرفیتهای بالای این منطقه باشیم.