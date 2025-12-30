به گزارش ایلنا، شرکت خدمات عمومی فولاد ایران که هم در سال‌های گذشته با گسترش حوزه فعالیت‌های خود وارد معدن‌داری در استان کرمان شده در این نمایشگاه حضوری فعال داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، نخستین نمایشگاه تخصصی معدن جنوب کرمان روز پنجشنبه ۴ دی ماه با حضور استاندار کرمان و نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی، مسئولان محلی و مدیران شرکت‌های فعال در عرصه صنعت و معدن استان کرمان در شهر جیرفت افتتاح شد. این نمایشگاه فرصتی است برای ارائه‌ی ظرفیت‌های معدنی جنوب کرمان به سرمایه‌گذاران و علاثه‌مندان به سرمایه‌گذاری در جنوب استان. شرکت خدمات عمومی فولاد ایران هم که در یک سال گذشته وارد عرصه سرمایه‌گذاری در معادن استان کرمان شده است هم در این نمایشگاه حضور داشته و پذیرای حضور مسئولان و بازدیدکنندگان محترم بود.

«احمد عرب بنی اسد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان ضمن حضور در غرفه‌ی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران درباره‌ی انگیزه‌های برگزاری این نمایشگاه گفت: ظرفیت‌های بالای منطقه‌ای موجب شده تا ما به دنبال ایجاد فرصت‌های سرمایه‌پذیری باشیم و تلاش کنیم تا ظرفیت‌های موجود را به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری معرفی کنیم. این موضوع مهم‌ترین محرک ما برای برگزاری این نمایشگاه بود و تلاش کردیم تا با همکاری واحدهایی که از قدیم در این منطقه سرمایه‌گذاری کردند و واحدهایی که به تازگی برای سرمایه‌گذاری به این منطقه آمده‌اند شوق بالای واحد صنعتی و معدنی برای حضور در جنوب کرمان و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن را نشان دهیم تا از این رهگذر بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های آینده را گسترش دهیم.

شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به دنبال دو برابر کردن سرمایه‌گذاری در معادن استان کرمان

شرکت خدمات عمومی فولاد ایران که پیشتر در عرصه بازرگانی فعالیت داشت در یک سال گذشته با سرمایه‌گذاری درمعادن ارزوئیه و اختیار کردن ۳ معدن در این منطقه وارد سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی معدن در جنوب کرمان شده است. اما آنچنان که حسین وجودی یزدی، مدیرعامل این شرکت می‌گوید سرمایه‌گذاری در معادن استان کرمان در حال گسترش است.

وجودی یزدی در دیدار با استاندار کرمان در غرفه‌ی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در خلال نمایشگاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت گفت که این مجموعه در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان در عرصه‌ی معادن ارزوئیه و در سه معدن عاشورا، رضا و سیدالشهدا سرمایه‌گذاری کرده است و زمینه‌ی اشتغال ۲۰۰ تن را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در ادامه هم گفت که این مجموعه علاقه‌مند است سرمایه‌گذاری خود را در استان کرمان و جنوب این منطقه گسترش داده و تا ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر در این معادن سرمایه‌گذاری کند.

وجودی یزدی در ادامه‌ی صحبت‌هایش گفت که این شرکت پیشگاه مکانیزه کردن معادن سنتی در این منطقه بوده و این اقدام و همچنین شرایط کار در این مجموعه موجب شده تا نیروی کار زیادی برای همکاری با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ابراز علاقه کرده و تاکنون بیش از ۳۰۰ نیروی کار آماده ورود به بازار کار به این مجموعه مراجعه کرده‌اند که در صورت فراهم شدن شرایط سرمایه‌گذاری‌های بیشتر زمینه‌ساز اشتغال‌های بیشتر در این منطقه شود.

علاوه بر استاندار کرمان، غرفه‌ی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در روزهای برگزاری نمایشگاه پذیرای معاون استاندار کرمان، فرماندار جیرفت، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان و علاقه‌مندان به معدن و سرمایه‌گذاری‌های معدنی هم بود.

نخستین نمایشگاه تخصصی معادن جنوب کشور تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۷ دی ماه در محل شهرک صنعتی جیرفت پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان مختلف است.

