خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری ۱۲۰ برنامه در کرمانشاه به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب

کد خبر : 1770623
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه برنامه‌های چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در کرمانشاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  حجت‌الاسلام مهدی عبدی در جمع خبرنگاران  با اشاره به برگزاری این برنامه‌ها از چهارشنبه ۱۹ فروردین تا روز جمعه ۲۱ فروردین، گفت: در این ایام حدود ۱۲۰ برنامه محوری در سطح استان تدارک دیده شده است.

به گفته عبدی، در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین که مصادف با چهلمین شب شهادت رهبر انقلاب است، مراسم سوگواری، عزاداری، ذکر مصیبت و تلاوت قرآن همزمان با نماز مغرب در تمامی مساجد استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مراسم محوری این روز در شهر کرمانشاه، از ساعت ۲۱ با حرکت عزاداران از میدان آیت‌الله جلیلی به سمت میدان غدیر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین نیز در تمامی شهرستان های استان برگزار خواهد شد،گفت: در کرمانشاه از ساعت ۹:۳۰ صبح دسته‌جات عزاداری از میدان انقلاب اسلامی (شهرداری سابق) به سمت مسجد جامع حرکت کرده و در مقابل مسجد جامع کرمانشاه تجمع، عزاداری و سخنرانی برگزار می‌شود.

عبدی ادامه داد: همچنین ساعت ۲۱ همین روز تجمع و راهپیمایی دیگری از میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: روز جمعه نیز پیش از برگزاری نماز جمعه در میعادگاه های نماز جمعه استان به طور همزمان با سراسر کشور مراسم تلاوت قرآن و بزرگداشت برگزار شده و پس از نماز جمعه نیز راهپیمایی سراسری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار