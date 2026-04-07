برگزاری ۱۲۰ برنامه در کرمانشاه به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حجت‌الاسلام مهدی عبدی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این برنامه‌ها از چهارشنبه ۱۹ فروردین تا روز جمعه ۲۱ فروردین، گفت: در این ایام حدود ۱۲۰ برنامه محوری در سطح استان تدارک دیده شده است.

به گفته عبدی، در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین که مصادف با چهلمین شب شهادت رهبر انقلاب است، مراسم سوگواری، عزاداری، ذکر مصیبت و تلاوت قرآن همزمان با نماز مغرب در تمامی مساجد استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مراسم محوری این روز در شهر کرمانشاه، از ساعت ۲۱ با حرکت عزاداران از میدان آیت‌الله جلیلی به سمت میدان غدیر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین نیز در تمامی شهرستان های استان برگزار خواهد شد،گفت: در کرمانشاه از ساعت ۹:۳۰ صبح دسته‌جات عزاداری از میدان انقلاب اسلامی (شهرداری سابق) به سمت مسجد جامع حرکت کرده و در مقابل مسجد جامع کرمانشاه تجمع، عزاداری و سخنرانی برگزار می‌شود.

عبدی ادامه داد: همچنین ساعت ۲۱ همین روز تجمع و راهپیمایی دیگری از میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: روز جمعه نیز پیش از برگزاری نماز جمعه در میعادگاه های نماز جمعه استان به طور همزمان با سراسر کشور مراسم تلاوت قرآن و بزرگداشت برگزار شده و پس از نماز جمعه نیز راهپیمایی سراسری برگزار می‌شود.

