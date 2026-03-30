خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان خبر داد؛

جابجایی ۴۸ هزار مسافر نوروزی توسط ناوگان برون‌شهری کرمانشاه

کد خبر : 1767100
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از جابجایی بیش از ۴۸ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری استان از ابتدای طرح نوروزی تاکنون خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی اظهار کرد: از ابتدای طرح نوروزی راهداری از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان روز گذشته(نهم فروردین) ۴۸ هزار ‌و ۲۱ نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری استان کرمانشاه جابجا شدند.

وی بیشترین سهم جابجایی مسافران را مربوط به ناوگان مینی‌بوس با ۲۰ هزار و ۹۱۷ نفر اعلام کرد و یادآور شد: در این مدت ۲۰ هزار و ۷۴ نفر با ناوگان اتوبوس و هفت هزار و ۳۰ نفر نیز با ناوگان سواری جابجا شده‌اند.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، جابجایی این تعداد مسافر در قالب ۵۹۵۷ سفر صورت گرفته که سهم ناوگان مینی‌بوس از این تعداد سفر ۲۱۲۸ سفر، ناوگان اتوبوس ۱۵۷۱ سفر و ناوگان سواری ۲۲۵۸ سفر بوده است.

سلیمی با اشاره به فعالیت ۲۲۱۸ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری در استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: این ناوگان شامل ۹۹۰ دستگاه مینی‌بوس، ۱۰۲۷ دستگاه سواری ‌و ۲۰۱ دستگاه اتوبوس است.

وی، تعداد رانندگانی که در بخش حمل و نقل مسافری برون‌شهری در استان کرمانشاه فعال هستند را نیز ۵۵۱۴ نفر اعلام کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از تداوم آماده‌باش ناوگان مسافری استان برای جابجایی مسافران نوروزی تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار