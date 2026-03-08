مدیرعامل هلال احمر استان:

۱۳۲ تیم عملیاتی هلال احمر در کرمانشاه پای کار هستند

مردم در محل حوادث ازدحام نکنند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از ابتدای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان ۱۳۲ تیم عملیاتی هلال احمر پای کار بوده ‌و به صورت شبانه‌روزی ارائه خدمات داشتند، گفت: تمام نیروها، امکانات و تجهیزات هلال احمر در آماده‌باش است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، افشین یگانه با بیان اینکه از لحظات اولیه جنگ تحمیلی از روز ۹ اسفند تمام نیروها و تجهیزات هلال احمر در استان کرمانشاه پای کار بودند، اظهار کرد: در این مدت ۱۳۲ تیم عملیاتی ما در تمامی ۱۴ شهرستان استان عملیات انجام دادند و به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشتند.

وی اضافه کرد: این عملیات‌ها شامل رهاسازی، آواربرداری، انتقال افراد مصدوم به مراکز درمانی و همچنین انتقال پیکر شهدا به پزشکی قانونی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از تداوم ارائه خدمات و آماده‌باش هلال احمر در استان کرمانشاه خبر داد و یادآور شد: ۴۲ پایگاه ما شامل ۱۷ پایگاه ثابت، ۱۵ شعب شهری و ۱۰ پایگاه موقت با تمامی نیروها و امکانات پای کار هستند.

یگانه همچنین از آمادگی هلال احمر برای اسکان اضطراری شهروندان در صورت نیاز خبر داد و افزود: بنا بر مصوبه ستاد بحران استان، هلال احمر کرمانشاه آمادگی دارد مدارس و اماکن ورزشی مشخص شده در تمامی شهرستان‌های استان را برای اسکان اضطراری تجهیز نماید.

وی توصیه‌هایی هم برای این ایام داشت و خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه شهروندان باید ابتدا با تلفن ۱۱۲ هلال احمر تماس بگیرند و از مداخله غیرتخصصی و اقدام خودسرانه برای نجات افراد خودداری شود، زیرا این کار ممکن است آسیب بیشتری را متوجه مجروحین بکند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از مردم خواست از ازدحام و حضور در مراکزی که دچار حادثه شده خودداری کنند، زیرا این کار هم می‌تواند خطراتی را متوجه آنها کند  و هم عملیات امداد و نجات دچار کندی و اختلال شود و لحظات طلایی نجات افراد از دست برود.

اخبار مرتبط
