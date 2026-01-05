به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ناصر حسینی اظهار کرد: یکی از روش ها و فرهنگ های ناصحیح و غیرمتعارف مصرف که در این روزها در واحدهای تجاری به وفور دیده می شود استفاده از بشکه هایی است که بصورت غیراستاندارد مشعل هایی در داخل آن روشن کرده و در فضاهای باز به ویژه در میادین بار و تره بار مورد استفاده قرار داده می شود.

وی افزود: در چند سال اخیر اصناف دیگری در واحدهای تجاری مختلف و به ویژه واحدهایی که شبها باز هستند از این روش استفاده می کنند که علی رغم تذکرات و پیگیری های ما و قطع جریان گاز آنها با روش های سرقت گاز این منبع عظیم و خدادادی را به این شیوه همچنان به هدر می دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه این روش علاوه بر اینکه اتلاف زیادی از نظر انرژی دارد یک روش غیراستاندارد بوده و ممکن خطراتی داشته باشد یادآور شد: با مشترکانی که به این شکل و یا استفاده از وسایل تابشی اقدام به مصرف گاز برای تولید گرما در فضاهای باز می کنند برخورد و علاوه بر قطع جریان گاز آنها، هزینه های گازبها نیز براساس آخرین پلکان مصرف محاسبه می شود.

حسینی استفاده از سیستم های گرمایشی در فضاهای باز براساس مصوبه دولت را ممنوع عنوان کرد و گفت: قرار نیست با گاز فضای محیط باز را گرم کنیم و از سویی دیگر به علت کمبود گاز تولید مراکزی مانند کارخانه های سیمان و پتروشیمی قطع شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون با توجه به فصل سرد محدودیت هایی برای مشترکان فوق عمده مانند کارخانه های سیمان و پتروشیمی از سوی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعمال شده است که جریان گاز کارخانه های سیمان تا پایان آبان ماه برقرار است و چهار ماه آخر سال سوخت مورد نیاز آنها باید از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سوخت مایع تامین شود و جریان گاز پتروشیمی به دلیل افزایش مصرف در بخش غیرصنعتی با توجه به برودت هوا تا زمان رفع این برودت و بازگشتن مصرف به حالت عادی قطع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین با اشاره به تغییر نظام تعرفه گذاری گاز از ابتدای مهرماه امسال تاکید کرد: بر همین اساس، مشترکان پرمصرف با هزینه های زیاد گازبها و انرژی مواجه خواهند شد.

وی افزود: این اقدام شورای اقتصاد در راستای عدالت اجتماعی و جلوگیری از هدررفت انرژی اتخاذ شده است و تعرفه های گاز به ویژه در پلکان های سوم و چهارم افزایش یافته است به طوری که اگر مشترکان رعایت نکنند قطعا گازبهای بالایی را تجربه خواهند کرد.

به گفته حسینی، بخش عمده ای از ناترازی گاز در کشور که حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز است به خاطر فرهنگ نادرست استفاده از گاز است که اگر این فرهنگ صحیح را بتوانیم در کشور نهادینه کنیم بخش عمده ای از این ناترازی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه دمای آسایش را اگر در محیط کار رعایت کنیم به میزان زیادی از هدررفت انرژی در بخش اداری، آموزشی و عمومی جلوگیری خواهد شد گفت: دمای آسایش در محیط کار ۲۰ درجه است که با رعایت این دما فرد فعالیت بهتری خواهد داشت و از سویی دیگر گاز نیز به شیوه درستی مصرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ادامه داد: در محل زندگی و در خانه ها نیز مطلوبترین دمایی که استانداردهای جهانی آن را به عنوان دمای آسایش مورد تاکید قرار داده اند دمای ۲۳ درجه است.

حسینی با تاکید بر اینکه قرار نیست با توجه به سرمای هوا گرمای بدن را تنها با افزایش دمای محیط جبران کرد گفت: باید حتی در محل زندگی نیز با پوشیدن لباس گرم بخشی از گرمای بدن را در هوای سرد جبران کرد و سعی کرد در محیط منزل از پوشیدن لباس های تابستانی خودداری و اقدام به پوشیدن لباس مناسب کرد.

وی اضافه کرد: بررسی استانداردهای جهانی نشان می دهد برای اینکه یک فرد خواب مطلوب و باکیفیتی داشته باشد دمای اتاق خواب باید بین ۱۸ تا ۲۰ درجه باشد که تنظیم دمای پکیج برروی ۵۵ تا ۶۰ درجه می تواند دمای آسایش ۲۰ تا ۲۳ درجه را ایجاد کند.

حسینی تاکید کرد: در کنار رعایت این موارد باید نکات دیگری همچون درزگیری درب و پنجره، مسدود کردن کانال های کولر، کوچک کردن فضای گرم منزل و پوشیدن لباس گرم در محل کار و زندگی نیز در میزان مصرف خانوارها مهم بوده و می تواند به میزان ۱۵ درصد در مصرف بهینه انرژی تاثیرگذار باشد.

