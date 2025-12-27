آمادهباش شهرداری کرمانشاه برای بارشهای پیشرو
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه، از آمادهباش نیروها و تجهیزات خدمات شهری شهرداری برای بارشهای پیش رو خبر داد و گفت: شهرداری کرمانشاه با بسیج همه امکانات، آمادگی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در شرایط جوی نامساعد را دارد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، افشار عبدی اظهار کرد: با توجه به اعلام بارش برف و باران از شامگاه امروز (شنبه، ششم دی) بیش از ۷۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری در مناطق هشتگانه شهرداری به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند تا از بروز هرگونه اختلال در تردد معابر جلوگیری شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیت شهرداری در این عملیات زمستانی ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین شامل هشت دستگاه گریدر، ۱۲ دستگاه بیل بکو، چهار دستگاه لودر، هشت دستگاه تیغه برفروب و همچنین ۲۶ دستگاه نیسان نمکپاش و ۲۹ دستگاه کمپرسی نمکپاش در سطح شهر مستقر شدهاند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به رویکردهای نوین مدیریت شهری، گفت: پاشش ۸۰ هزار لیتر محلول ضدیخ سازگار با محیط زیست در دستور کار قرار گرفته که نقش مؤثری در افزایش ایمنی معابر و کاهش لغزندگی دارد.
عبدی با تأکید بر تأمین بهموقع مصالح زمستانی تصریح کرد: بیش از هزار تن شن و نمک در مناطق هشتگانه و انبار مرکزی خدمات شهری دپو شده و در صورت نیاز، توزیع آن بهصورت مستمر انجام خواهد شد.
وی از مردم خواست در زمان بارش برف از ترددهای غیرضروری در معابر شهری خودداری کنند تا نیروهای خدمات شهری بتوانند عملیات برفروبی و نمکپاشی را با سرعت و کیفیت مطلوب انجام دهند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه همکاری شهروندان نقش مهمی در تسهیل خدماترسانی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی دارد، اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکل، آبگرفتگی یا انسداد معابر، میتوانند از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری موضوع را گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.