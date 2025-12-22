خبرگزاری کار ایران
آغاز طرح زمستانی راهداری در کرمانشاه

کد خبر : 1731360
سرپرست اداره ‌کل راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از آغاز رسمی طرح زمستانی راهداری کرمانشاه از امروز(دوشنبه اول دی) خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی سلیمی  با بیان اینکه طرح زمستانی راهداری امسال نیز همزمان با سراسر کشور از ابتدای دی ماه در کرمانشاه آغاز شده، اظهار کرد: البته نیروها، امکانات و گشت‌های راهداری از زمان شروع بارش‌ها در کرمانشاه پای کار بوده‌اند.

وی یادآور شد: طرح زمستانی راهداری، تا اواخر اسفند که طرح نوروزی آغاز شود، ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تعداد نیروهای راهداری که در طرح زمستانی مشارکت دارند را ۵۷۰ نفر اعلام کرد و افزود: این نیروها در قالب ۴۷ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان پای کار هستند.

سلیمی از فعالیت ۴۷ راهدارخانه ثابت و سیار در کرمانشاه در فصل زمستان یاد کرد و ادامه داد: نیروهای راهداری علاوه بر استقرار در راهدارخانه‌ها، گشت‌های مستمر در طول محورهای مواصلاتی استان را نیز در برنامه دارند.

وی با بیان اینکه تجهیزات و امکانات راهداری نیز برای فصل برف و باران آماده شده و شاهد اضافه شدن ناوگان جدید راهداری نیز بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر راهداری کرمانشاه برای طرح زمستانی ۴۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در اختیار دارد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از ذخیره‌سازی ۴۴ هزار تن شن و نمک نیز برای مصرف در محورهای مواصلاتی استان در شرایط اضطرار و برای جلوگیری از یخ زدگی محورها خبر داد.

سلیمی با بیان اینکه طرح راهداری زمستانی در همه محورهای استان اعم از بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و خصوصا راه‌های روستایی اجرا می‌شود، عنوان کرد: در سطح استان کرمانشاه قریب به هشت هزار کیلومتر راه داریم که تحت پوشش طرح زمستانی خواهند بود.

وی همچنین بر لزوم آمادگی رانندگان و کاربران جاده‌ای در فصل سرد نیز تاکید کرد و یادآور شد: رعایت سرعت مطمئنه و همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ بسیار ضروری بوده و به کاهش حوادث جاده‌ای نیز کمک خواهد کرد.

سلیمی با اعلام شماره سامانه ۱۴۱ راهداری، اظهار کرد: این سامانه به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه اطلاعات درباره آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان به رانندگان است.

انتهای پیام/
