به گزارش ایلنا از کرمانشاه، یزدان خسروی با اشاره به اهتمام اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان برای کاهش تصادفات جاده‌ای، از اجرای طرح‌های گسترده جهت ارتقای ایمنی راه‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: رفع نقاط پُرحادثه، اجرای هره خاکی و نصب شیارهای لرزاننده از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش تلفات و افزایش ایمنی جاده‌های استان بوده است.

وی با اشاره به ایمن سازی ۱۰۸ نقطه حادثه خیز در جاده‌های کرمانشاه طی سال جاری، افزود: ایمن سازی این نقاط از طریق بهبود هندسی مسیر، اصلاح شیب و قوس، نصب علائم هشداردهنده، اجرای روشنایی و ساماندهی تقاطع‌ها انجام شده است.

خسروی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه نگهداری و بهسازی حریم راه‌ها تصریح کرد: به‌منظور افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای و جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه‌ها، اجرای هره خاکی به طول ۹۵ کیلومتر در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از اجرای ۳۸ کیلومتر شیار لرزاننده در نقاط پُرحادثه خبر داد و گفت: ایجاد این شیارها به‌ویژه در ورودی شهرها و نقاط مستعد خواب‌آلودگی رانندگان، نقش مؤثری در کاهش تصادفات ناشی از انحراف از مسیر و خستگی رانندگان دارد.

خسروی با تأکید بر اینکه، ایمنی راه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی راهداری استان است، خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری استان با برنامه‌ریزی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش است تا با اجرای طرح‌های ایمن‌سازی، از بروز سوانح جاده‌ای جلوگیری کرده و سفرهای ایمن و مطمئن‌تری برای هموطنان فراهم کند.

