۱۴ دستگاه اجرایی برتر کرمانشاه در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ستاد استان کرمانشاه جشنواره شهید رجایی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را در خصوص برخی شاخص‌های ضروری و مهم که مورد تأکید برنامه‌های راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه هستند، بررسی کرده و دستگاه‌های برتر را در زمینه شاخص‌های مربوطه تعیین کرد.

معرفی و تقدیر از دستگاه‌های برتر استان در ارزیابی عملکرد سال:_‌اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه_‌ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه_ کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه_‌اداره کل تعزیرات استان کرمانشاه_‌اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه_‌ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه_ اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

_‌شرکت برق و منطقه‌ای غرب_‌شرکت گاز استان کرمانشاه_‌اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه_‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه_دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه_‌اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه_‌اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

برای اولین بار در جشنواره شهید رجایی از ۷ کارمند نمونه تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/