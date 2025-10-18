۱۴ دستگاه اجرایی برتر کرمانشاه در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند
۱۴ دستگاه اجرایی استان کرمانشاه در جشنواره شهید رجایی بهخاطر عملکرد برتر و تحقق شاخصهای توسعهای، بهعنوان دستگاههای نمونه معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ستاد استان کرمانشاه جشنواره شهید رجایی، عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در خصوص برخی شاخصهای ضروری و مهم که مورد تأکید برنامههای راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه هستند، بررسی کرده و دستگاههای برتر را در زمینه شاخصهای مربوطه تعیین کرد.
معرفی و تقدیر از دستگاههای برتر استان در ارزیابی عملکرد سال:_اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه_ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه_ کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه_اداره کل تعزیرات استان کرمانشاه_اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه_ اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه_ اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
_شرکت برق و منطقهای غرب_شرکت گاز استان کرمانشاه_اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه_بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه_دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمانشاه_اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه_اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه
برای اولین بار در جشنواره شهید رجایی از ۷ کارمند نمونه تقدیر به عمل آمد.