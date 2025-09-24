به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، جعفر الفتی‌نیا، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای در غرب در آیین مراسم عملیات اجرایی احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت شهرک صنعتی شهرستان سنقر، با حضور استاندار کرمانشاه نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستانی با سرمایه‌گذاری ۲۸۵ ملیارد تومان امروز عصر (دوم مهر ) آغاز شد ،با تقدیر از پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه، نماینده مردم و فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی، اظهار داشت: «حضور صنایع جدید و انرژی‌بر در شهرستان، نعمتی ارزشمند و توفیقی بزرگ برای منطقه است که حاصل تلاش و حمایت‌های مستمر مسئولان بوده و با تأمین برق پایدار و مطمئن برای این صنایع، زمینه رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.»

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام، گفت: «پروژه امروز شامل احداث پست و خط ارتباطی برق با سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیارد تومان است. عملیات اجرایی خط ارتباطی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان پیش‌تر آغاز شده و اکنون با کلنگ‌زنی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت، مرحله عملیاتی این پروژه به طور رسمی آغاز می‌شود. این طرح با تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت برق منطقه‌ای غرب، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اجرا خواهد شد و نویدبخش توسعه پایدار و افزایش ظرفیت انرژی منطقه است.»

الفتی‌نیا همچنین به دیگر پروژه‌های مهم شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: «در حوزه شهرستان سنقر و کلیایی، چندین پروژه حساس و کلیدی در دست اقدام است که از جمله آن‌ها می‌توان به پست جایگزین سنقر اشاره کرد. این پست که جایگزین یکی از قدیمی‌ترین پست‌های برق منطقه‌ای غرب شده، با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد تومان طراحی شده و دارای فیدرهای متعدد برای بارگیری بهتر و افزایش پایداری شبکه است. آماده‌سازی این پست، به عنوان سرمایه‌گذاری کلان در دل شبکه قدیمی، موجب ارتقای کیفیت برق و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و صنایع خواهد شد.»

وی افزود: «علاوه بر آن، پروژه پست سیار و خط ارتباطی بین پست سنقر و پست سفر به ارزش مجموعی ۵۲۰ میلیارد تومان در حال اجراست که ظرف ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. مجموع پروژه‌های در دست اقدام در شهرستان سنقر و کلیایی بالغ بر ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۱٬۲۰۰ میلیارد تومان آن آماده بهره‌برداری بوده و با تکمیل سایر پروژه‌ها، ظرفیت انرژی شهرستان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.»

مدیرعامل برق منطقه‌ای غرب با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی گفت: «این پروژه نمونه‌ای موفق از کار مشارکتی میان نهادها و سازمان‌های مختلف است؛ موضوعی که در کشور ما معمولاً کمتر شاهد آن هستیم. تعامل و همکاری میان شرکت برق منطقه‌ای، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نشان می‌دهد که اراده و همدلی جمعی می‌تواند پروژه‌های بزرگ و حیاتی را با موفقیت اجرا کند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مسئولان استان اشاره کرد و گفت: «حاج آقای حسینی‌کیا و دکتر حبیبی همواره پیگیر وضعیت پروژه‌ها بوده و دستورات لازم را برای تسریع در اجرای عملیات صادر کرده‌اند. این اهتمام ویژه نشان‌دهنده اهمیت بالای توسعه صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی است.»

الفتی‌نیا با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات سفرهای استانی اظهار داشت: «تمامی مصوبات و پروژه‌های در دست اقدام به صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شوند و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش‌های منظم هستند. این امر نه تنها موجب شفافیت عملکرد و اعتماد عمومی می‌شود، بلکه زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار را نیز فراهم می‌آورد.»

وی افزود: «اجرای این پروژه‌ها نویدی است برای توسعه پایدار شهرستان سنقر و کلیایی و نشانه‌ای از عزم جدی مسئولان استان برای ایجاد زیرساخت‌های مطمئن و پایدار در حوزه انرژی، صنعت و اقتصاد است. امید داریم با بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها، شاهد تحول صنعتی و اقتصادی چشمگیر در شهرستان باشیم.»

الفتی‌نیا در پایان با قدردانی از حمایت مسئولان و همراهی مردم، اشاره کرد و گفت : «این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های پایدار، موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، توسعه صنایع و رشد اقتصادی منطقه خواهند شد و نقطه عطفی در مسیر خدمت‌رسانی و پیشرفت استان کرمانشاه محسوب می‌شوند.»

