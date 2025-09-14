به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سجاد یزدانی اظهار کرد: در قالب قراردادی با هشت هزار دستگاه کامیون ۱۰ تن، عملیات انتقال نخاله‌های ساختمانی سطح شهر و حاشیه شهر کرمانشاه به سایت تخلیه سراب نیلوفر آغاز شد.

وی اعتبار این پروژه را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح به‌صورت منطقه به منطقه و بر اساس تراکم نخاله‌ها از زیاد به کم در حال انجام است. پاکسازی مناطق پنج و یک رو به اتمام بوده و در منطقه هشت (جاده خروجی کرمانشاه به سمت ماهیدشت) نیز نخاله‌ها در حال جابجایی است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه همچنین از آغاز عملیات پاکسازی کانال‌های دفع آب‌های سطحی و انهار و رفع نقاط آبگیر در سطح شهر خبر داد و افزود: لایروبی رودخانه آبشوران و چم بشیر نیز با استفاده از بیل مکانیکی و تجهیزات لجستیکی شهرداری آغاز شده تا از طغیان و آبگرفتگی احتمالی در فصل بارندگی جلوگیری شود.

یزدانی با تاکید بر همت مضاعف در حوزه نظافت شهری و نظارت بر عملکرد پاکبانان تصریح کرد: نظارت بر تانکرهای آبیاری فضای سبز و پایش روزانه وضعیت آب و هوا پیش از انجام آبیاری از اولویت‌های شهرداری است.

وی همچنین از تجهیز کارگران خدمات شهری به لباس شب‌رنگ، چکمه، چرخه دستی جاروب، بارانی، دستکش و ماسک با توجه به آغاز فصل سرما خبر داد.

