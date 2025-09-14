خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز عملیات پاکسازی نخاله‌های ساختمانی از معابر کرمانشاه

آغاز عملیات پاکسازی نخاله‌های ساختمانی از معابر کرمانشاه
کد خبر : 1685651
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز عملیات گسترده پاکسازی معابر از نخاله‌های ساختمانی و اجرای طرح پاکسازی کانال‌ها و انهار سطح شهر به منظور پیشگیری از آبگرفتگی در فصل بارندگی خبر داد.

به گزارش   ایلنا از کرمانشاه،  سجاد یزدانی اظهار کرد: در قالب قراردادی با هشت هزار دستگاه کامیون ۱۰ تن، عملیات انتقال نخاله‌های ساختمانی سطح شهر و حاشیه شهر کرمانشاه به سایت تخلیه سراب نیلوفر آغاز شد. 

وی اعتبار این پروژه را ۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح به‌صورت منطقه به منطقه و بر اساس تراکم نخاله‌ها از زیاد به کم در حال انجام است. پاکسازی مناطق پنج و یک رو به اتمام بوده و در منطقه هشت (جاده خروجی کرمانشاه به سمت ماهیدشت) نیز نخاله‌ها در حال جابجایی است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه همچنین از آغاز عملیات پاکسازی کانال‌های دفع آب‌های سطحی و انهار و رفع نقاط آبگیر در سطح شهر خبر داد و افزود: لایروبی رودخانه آبشوران و چم بشیر نیز با استفاده از بیل مکانیکی و تجهیزات لجستیکی شهرداری آغاز شده تا از طغیان و آبگرفتگی احتمالی در فصل بارندگی جلوگیری شود.

یزدانی با تاکید بر همت مضاعف در حوزه نظافت شهری و نظارت بر عملکرد پاکبانان تصریح کرد: نظارت بر تانکرهای آبیاری فضای سبز و پایش روزانه وضعیت آب و هوا پیش از انجام آبیاری از اولویت‌های شهرداری است.

وی همچنین از تجهیز کارگران خدمات شهری به لباس شب‌رنگ، چکمه، چرخه دستی جاروب، بارانی، دستکش و ماسک با توجه به آغاز فصل سرما خبر داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی