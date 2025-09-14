کاهش خاموشیها در کرمانشاه
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به کاهش خاموشیها در کرمانشاه، گفت: همچنان به همراهی مشترکان در زمینه مدیریت مصرف برق نیاز داریم.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا نجفی با اشاره به تعدیل دمای هوا و گذر از روزهای گرم تابستان و خاموش شدن تدریجی سیستمهای سرمایشی، اظهار کرد: این امر باعث شده فشار بر شبکه برق کمتر شده و میزان خاموشیها در سطح استان کاهش یابد.
وی افزود: از روز جمعه ۲۱ شهریور هیچ خاموشی برنامهریزی شدهای در سطح استان اعمال نکردهایم و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه خاموشیهای دو نوبته ( چهار ساعته) خیلی وقت است در استان اعمال نمیشود، ابراز امیدواری کرد با همراهی مشترکان شاهد بروز خاموشی در فصل پاییز نباشیم.
نجفی با تاکید بر اینکه کاهش فشار بر شبکه برق و خاموشیها به معنای عدم نیاز به مدیریت مصرف برق نیست، یادآور شد: اگرچه از روزهای گرم عبور کردهایم، اما همچنان در زمینه منابع آبی سدها و منابع زیرزمینی با محدودیت مواجه هستیم و این امر تولید برق در نیروگاههای آبی و حرارتی را تحت تاثیر قرار داده است، از همین رو همچنان همراهی مشترکان را نیاز داریم.
وی از مشترکان خواست در روزهایی که هوا خُنک است استفاده از سیستمهای سرمایشی را کاهش دهند و استفاده از وسایل برقی پُرمصرف را در ساعات پیک مصرف برق محدود کنند.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه پیک شب گذشته (۲۲ شهریور) مصرف برق در استان کرمانشاه را ۷۵۵ مگاوات اعلام کرد و افزود: این پیک مصرف بدون اعمال خاموشیها رخ داده است.
نجفی پیک مصرف تابستان امسال را نیز ۹۶۵ مگاوات عنوان کرد و ادامه داد: پیک مصرف تابستان با در نظر گرفتن محدودیتها بوده و پیک بدون محدودیتها حدود ۱۰۳۶ مگاوات بوده است.