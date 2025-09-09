تجلیل از پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح اربعین
کرمانشاه رتبه اول کاهش تلفات جادهای کشور را کسب کرد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در نشست قدردانی از پیمانکاران طرح اربعین، از کسب رتبه نخست کشور در کاهش تلفات جادهای خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، نشست قدردانی از پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح اربعین حسینی، روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه در سالن اجتماعات ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه برگزار شد. این نشست، فرصتی بود برای بازخوانی دستاوردهای بزرگ راهداری استان در یک سال گذشته و همزمان آیینی برای تجلیل از کسانی که در شرایط سخت و بحرانی، خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دادند.
یزدان خسروی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه راهداری همواره در خط مقدم خدماترسانی به مردم قرار دارد، گفت: «ما در طول یک سال گذشته با آزمونهای بزرگی مواجه شدیم؛ از عملیات گسترده برفروبی در زمستان و مقابله با سیلابهای بهاری گرفته تا مدیریت اعتصابات رانندگان، جنگ ۱۲ روزه و در نهایت ترافیک سنگین ایام اربعین. خوشبختانه با همکاری همه دستگاههای استانی و همراهی نیروهای خدوم، از این آزمونها سرافراز بیرون آمدیم.»
وی با تاکید بر اینکه مهمترین دستاورد راهداری کرمانشاه در سال جاری کاهش تلفات جادهای بوده است، افزود: «در سه ماه تابستان امسال، برخلاف روند سه سال گذشته، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی بودیم و توانستیم مقام اول کشور را در کاهش تلفات جادهای کسب کنیم. این موضوع تنها یک آمار خشک نیست، بلکه نشانهای از نجات جان دهها نفر و آرامش خاطر خانوادههای زیادی در استان است.»
مدیرکل راهداری کرمانشاه در ادامه با تقدیر از پیمانکارانی که همواره یار و یاور دستگاه راهداری بودهاند، گفت: «این پیمانکاران با تأمین ماشینآلات و تجهیزات سنگین، در بحرانیترین شرایط همراه ما بودند. در زمستان گذشته با حمایت آنان حتی یک ساعت هم جادههای استان مسدود نشد و در ایام پرتردد نوروز نیز توانستیم رضایت عمومی مردم را جلب کنیم. همچنین در بحران سیل، مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و پیادهروی اربعین، نقش بیبدیل پیمانکاران بهخوبی نمایان شد.»
خسروی با اشاره به پروژههای عمرانی انجامشده در یک سال گذشته اظهار داشت: «اجرای ۲۴۰ کیلومتر روکش آسفالت، خطکشی ۸۵۰۰ کیلومتر راه، نصب ۸۵۰۰ تابلو ایمنی، احداث ۷۰۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی و اجرای طرحهای حفاظگذاری و روشنایی از جمله اقدامات شاخص این ادارهکل است. همچنین ارتقای سیستمهای نظارتی در محورهای مواصلاتی استان موجب افزایش ضریب ایمنی و کنترل دقیقتر تخلفات رانندگی شده است.»
وی اضافه کرد: «بهزودی شاهد رکوردشکنی در حوزه راههای روستایی نیز خواهیم بود. ساخت حدود ۵۰ کیلومتر راه روستایی با مساعدت خیرین نمونهای از این اقدامات است که هم به توسعه مناطق محروم و هم به ارتقای کیفیت زندگی مردم روستاها کمک خواهد کرد.»
مدیرکل راهداری استان کرمانشاه با اشاره به بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژههای این ادارهکل در جریان سفر رئیسجمهور به استان گفت: «اقدامات همکاران ما مورد توجه ویژه وزارتخانه قرار گرفت و در این راستا تقدیرنامههایی صادر شد. تصمیم گرفتیم همزمان با ایام خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و در قالب این مراسم، این لوحها را به همکاران و پیمانکاران خدوم تقدیم کنیم.»
خسروی تاکید کرد: «اگر امروز راهداری کرمانشاه در سطح کشور بهعنوان الگویی موفق شناخته میشود، این موفقیت نه تنها حاصل تلاش کارکنان و پیمانکاران است بلکه نتیجه همدلی تمامی دستگاهها، از پلیسراه گرفته تا نیروهای امدادی، فرودگاه و بسیج بوده است.»
در ادامه این مراسم، رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با تمجید از عملکرد راهداری گفت: «سال گذشته شاهد اقدامات بینظیری در حوزه راهداری بودیم. این دستاوردها نتیجه تلاش جمعی همکاران ادارهکل راهداری، عوامل اجرایی دستگاههای دولتی همچون پلیسراه و همچنین پیمانکاران پرتلاش است. آرامش و رضایت مردم، بزرگترین پاداشی است که نصیب ما میشود.»
سرهنگ برزو شریفی، رئیس بسیج ادارات، اصناف و کارخانجات سپاه نبیاکرم (ص) نیز در این مراسم گفت: «در مدت مدیریت مهندس خسروی کارهای ارزشمندی در حوزه راهداری انجام شده است. خدماتی که در ایام اربعین و جنگ ۱۲ روزه ارائه شد، بیتردید شایسته تقدیر است. باور داریم هر مسئولی اگر قدمی در راه خدمت به نظام بردارد، خداوند دهها برابر او را یاری خواهد کرد.»
سرهنگ مهدی جعفری، فرمانده پلیسراه استان کرمانشاه نیز با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات و مجروحین در سال جاری، تصریح کرد: «تعداد مجروحین حوادث رانندگی از ۶۹۶ نفر در سال گذشته به ۳۲۶ نفر رسیده است. این کاهش چشمگیر نتیجه تلاش شبانهروزی همه دستگاههای مسئول است و نشان میدهد اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی جادهها کاملاً موثر بوده است.»
در بخش دیگری از این مراسم، مجتبی بیاتی مدیرکل فرودگاه بینالمللی کرمانشاه با اشاره به جایگاه خاص این استان در تردد زائران اربعین گفت: «کرمانشاه نه تنها محل عبور زائرانی است که از مرز خسروی راهی عراق میشوند، بلکه بسیاری از زائران برای رسیدن به مرز مهران نیز از محورهای این استان عبور میکنند. به همین دلیل، مسئولیت ما دوچندان است.»
وی با بیان اینکه پس از هفت سال وقفه، امسال فرودگاه کرمانشاه توانست میزبان زائران اربعین در مسیر رفت باشد، گفت: «متأسفانه به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه در بازگشت زائران این امکان فراهم نشد، اما بازسازی باند فرودگاه و آمادهسازی زیرساختها گام مهمی برای خدمترسانی بهتر در آینده بود.»
علیرضا چراغی، مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کرمانشاه نیز گزارشی از فعالیتهای فنی ارائه داد و گفت: «در فاصله اربعین سال گذشته تا اربعین امسال، بیش از ۴۴ هزار و ۸۰۰ آزمایش کیفیت خاک انجام شده است؛ شامل ۱۶ هزار و ۳۲۵ آزمایش عملیات خاکی، ۹ هزار و ۶۵۳ مورد آزمایش عملیات بتنی و ۱۸ هزار و ۹۲۰ آزمایش مربوط به آسفالت و روکش. این حجم از کار، نشاندهنده تلاش مستمر برای ارتقای کیفیت پروژههای عمرانی در استان است.»
نشست قدردانی از پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح اربعین در کرمانشاه، تنها یک آیین تشریفاتی نبود، بلکه فرصتی برای بازخوانی کارنامه درخشان یک سال اخیر راهداری استان و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کسانی بود که در سختترین شرایط در کنار مردم ایستادند. در پایان این مراسم، با اهدای لوحهای سپاس از پیمانکاران، کارکنان و عوامل اجرایی طرح اربعین حسینی تقدیر شد؛ تجلیلی که هم پاسخی به زحمات آنان بود و هم پیامی روشن برای جامعه که خدمت صادقانه به مردم، همواره دیده میشود و قدر دانسته خواهد شد.