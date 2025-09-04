کلنگ احداث سه نیروگاه خورشیدی در کرمانشاه به زمین خورد
آیین آغاز عملیات اجرایی سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۸ مگاوات، صبح امروز در محل پستهای انتقال برق منطقهای غرب و با حضور استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از مسئولان صنعت برق برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در حاشیه این مراسم منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در آیین آغاز عملیات اجرایی سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۸ مگاوات گفت: «توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی، پیشنیاز حرکتهای بزرگ صنعتی و تأمین پایدار انرژی در کشور است. امروز دیگر زمان نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی گذشته، چراکه این نوع پروژهها پرهزینه و زمانبر هستند. در مقابل، انرژی خورشیدی آسانترین، ارزانترین و پاکترین منبع انرژی محسوب میشود.»
وی با بیان اینکه ایران و بهویژه استان کرمانشاه موقعیت مناسبی برای استفاده از این نعمت خدادادی دارند، افزود: «بارها در جلسات تأکید کردهام و امروز هم مجدداً یادآور میشوم که باید از خودمان آغاز کنیم. دستگاههای اجرایی موظف شدهاند تا پایان سال بخش عمده انرژی موردنیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. از ابتدای سال آینده هر دستگاهی که به این تکلیف عمل نکند، مشمول قطع برق خواهد شد.»
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه اجرای این طرحها کار دشواری نیست، تصریح کرد: «هر اداره میتواند از پشتبام یا فضای خالی محیط خود برای نصب پنلهای خورشیدی استفاده کند. حتی واحدهای صنعتی بزرگ نیز باید به سمت خودتأمین انرژی حرکت کنند. تجربه چند مجموعه صنعتی که این مسیر را آغاز کردهاند نشان میدهد اکنون از برق پایدار و مطمئن برخوردارند و دغدغه خاموشی ندارند.»
حبیبی با قدردانی از تلاشهای وزارت نیرو و شرکت برق منطقهای غرب ادامه داد: «اینکه وزارت نیرو از محل زمینهای خود و با اعتبارات خویش به سراغ احداث نیروگاههای خورشیدی آمده، پیام روشنی دارد و آن اینکه راه آینده کشور در حوزه انرژی، توسعه تجدیدپذیرهاست. ما راه دیگری نداریم.»
وی خطاب به مسئولان استانی و سرمایهگذاران تأکید کرد: «این پروژهها سرمایهگذاری مطمئن و کمریسکی هستند که در مدت کوتاه به بهرهبرداری رسیده و سودآوری بالایی خواهند داشت. برخی از نیروگاههایی که امروز کلنگزنی یا بازدید شدند، ظرف کمتر از سه ماه به بهرهبرداری خواهند رسید.»
استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: «دستگاههای اداری باید پیشقدم شوند و سپس سرمایهگذاران داخل و خارج استان در مقیاسهای مختلف وارد میدان شوند. ما از پروژههای کوچک زیر یک مگاوات تا پروژههای بزرگ هزار مگاواتی حمایت میکنیم و زمین و زیرساختهای لازم را در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهیم داد. همه باید تلاش کنیم تا از این نعمت خدادادی حداکثر بهرهبرداری را داشته باشیم.»
جعفر الفتینیا مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در دولت چهاردهم اظهار کرد: «با پیگیریهای مستمر و جلسات هفتگی کارگروه انرژی استان، موفق به شناسایی و احصای زمینهای مناسب برای احداث نیروگاههای خورشیدی شدیم. تاکنون بیش از ۶۵۰ قطعه زمین بررسی و در نهایت حدود ۹۵ ساختگاه مناسب شناسایی شده است.»
وی افزود: «برای نخستینبار در کشور، وزارت نیرو مجوز استفاده از زمینهای پستهای انتقال و فوقتوزیع را برای احداث نیروگاههای خورشیدی صادر کرده و شرکت برق منطقهای غرب، اولین شرکتی است که اجرای این پروژهها را آغاز کرده است.»
به گفته الفتینیا، سه ساختگاه در پستهای بیستون، کنگاور و چمران میزبان این نیروگاههای خورشیدی خواهند بود. این پروژهها با استفاده از پنلهای دوطرفه نسل جدید با راندمان بالا (۷۱۰ واتی) در حال اجراست و برنامهریزی شده تا پایان سال جاری به شبکه برق کشور متصل شوند.
مدیرعامل برق منطقهای غرب ارزش سرمایهگذاری این پروژهها را بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «اجرای طرح با مشارکت شرکت رسا انرژی بهعنوان پیمانکار و شرکت مشاور سکو دنبال میشود و تمامی تجهیزات شامل پنلها، اینورترها و ترانسها نیز در حال ترخیص از گمرک هستند.»
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی، راهداری، ثبت اسناد و شرکت شهرکها، تصریح کرد: «هدف اصلی ما رفع ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار برای مردم است. توسعه نیروگاههای خورشیدی، بهعنوان یک راهکار مطمئن، بدون آلایندگی و با بازدهی بالا، میتواند نقش مهمی در حل مشکلات تأمین انرژی کشور ایفا کند.»
در پایان این مراسم، با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان، کلنگ اجرایی نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۸ مگاوات به زمین زده شد.