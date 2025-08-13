توسعه پایدار و نوآوری، اولویت ما در صنعت سیمان است
مدیرعامل شرکت سیمان غرب با تاکید بر اهمیت نوآوری و رشد پایدار، از برنامههای آینده این شرکت برای تقویت جایگاه خود در بازار داخلی و بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مسعود جلیلیان، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره کارخانه سیمان غرب در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با مرور تاریخچه ۵۰ ساله این مجموعه، از اجرای پروژههای توسعهای، اقدامات نوین زیستمحیطی، مدیریت بحران انرژی و توسعه بازارهای صادراتی سخن گفت.
وی تأکید کرد: سیمان غرب نهتنها توانسته در شرایط محدودیتهای شدید انرژی تولید پایدار را حفظ کند، بلکه با بهرهگیری از فناوریهای نوین و راهبردهای خلاقانه، جایگاهی الگویی در صنعت سیمان کشور به دست آورده است.
مسعود جلیلیان با اشاره به آغاز مطالعات احداث کارخانه سیمان غرب در سال ۱۳۵۳ گفت: «مکانیابی این کارخانه بر اساس معیارهای علمی و فنی انجام شد؛ از جمله دسترسی به منابع معدنی غنی، نزدیکی به شبکههای حملونقل، امکان اتصال به شبکه سراسری برق و رعایت فاصله ایمن از مناطق مسکونی به منظور کاهش اثرات زیستمحیطی.»
وی افزود: پس از سه سال، کارخانه در زمینی به مساحت هزار هکتار و با استفاده از فناوری پیشرفته آلمانی به بهرهبرداری رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج کارشناسان خارجی، تیم مدیریتی و فنی داخلی توانست مدیریت کامل کارخانه را بر عهده گیرد. این رویداد نقطه عطفی در مسیر خودکفایی فنی کارخانه بود. در سال ۱۳۸۲، پروژه افزایش ظرفیت با حمایت هیئتمدیره و سهامداران اجرا شد که توان تولید روزانه کلینکر را از دو هزار تن به چهار هزار تن رساند و سیمان غرب را در ردیف تولیدکنندگان اصلی کشور قرار داد.
مدیرعامل کارخانه با اشاره به چالشهای تأمین انرژی در سالهای اخیر بیان کرد: «ناترازی گاز و برق، صنایع سیمان را در فصول مختلف سال با مشکلات جدی روبهرو کرده است. با این حال، سیمان غرب با ابتکاری پیشگیرانه، ظرفیت ذخیرهسازی مازوت خود را به ده میلیون لیتر رسانده که معادل دو و نیم ماه مصرف کارخانه است. این اقدام که برای نخستین بار در صنعت سیمان کشور اجرا شد، با ذخیرهسازی سوخت در تابستان و استفاده در زمستان، امکان تداوم تولید در زمان قطع گاز را فراهم کرده است.»
جلیلیان در ادامه به اقدامات زیستمحیطی این مجموعه اشاره کرد و گفت: «از سال ۱۴۰۰ طرح استفاده از سوخت جایگزین RDF، حاصل از فرآوری پسماندهای غیرقابل بازیافت، در کارخانه آغاز شده است. این طرح علاوه بر کاهش ۶۰ درصدی مصرف گاز، موجب کاهش دفن زباله و بهبود شرایط زیستمحیطی منطقه شده است.» همچنین پروژه نوسازی سیستمهای غبارگیر و جایگزینی الکتروفیلهای قدیمی با فناوریهای نوین در حال اجراست که میزان غبار خروجی را به کمتر از ۴۰ میلیگرم در متر مکعب میرساند و مصرف آب این بخش را به صفر کاهش میدهد.
در بخش مدیریت منابع آب، کارخانه با بهرهگیری از سیستمهای بازچرخانی، آب مصرفشده در فرآیندهای صنعتی را تصفیه و برای آبیاری فضای سبز ۳۰ هکتاری مجموعه استفاده میکند. این فضای سبز علاوه بر بهبود شرایط اقلیمی، در کاهش گردوغبار منطقه نقش مؤثری دارد.
مدیرعامل سیمان غرب تأکید کرد: تأمین برق پایدار نیز بخشی از برنامههای راهبردی این مجموعه است. اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی و بازسازی ژنراتورهای دیزلی قدیمی، دو اقدام مهمی است که میتواند اثرات قطعی برق را کاهش داده و استقلال انرژی کارخانه را افزایش دهد.
در حوزه بازار، سیمان غرب راهبردی ترکیبی را دنبال میکند؛ تأمین پایدار نیاز داخلی و توسعه صادرات. جلیلیان گفت: «بازارهای اصلی ما عراق و حوزه خلیج فارس هستند. برای عبور از تعرفههای وارداتی عراق، کارخانهای در خاک این کشور احداث کردهایم که با کلینکر تولیدی ما تغذیه میشود. این اقدام هم صادرات را تقویت کرده و هم عرضه داخلی را بدون اختلال ادامه داده است.»
وی افزود: «برای اطمینان از عرضه پایدار، بیش از ۱۳۰ هزار تن کلینکر ذخیره کردهایم تا در فصل اوج مصرف تابستان، هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشود. برنامه تولید امسال دستیابی به یک میلیون تن است و وضعیت مالی کارخانه پایدار بوده و دغدغهای برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وجود ندارد.»
جلیلیان در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان در شرایط دشوار گفت: «تجربه پنجاه ساله سیمان غرب نشان داده که با مدیریت هوشمندانه، سرمایهگذاری در فناوری و تکیه بر نیروی انسانی متخصص، میتوان حتی در شرایط بحرانی نیز مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه داد.»
وی همچنین بر لزوم حمایت مسئولان از صنایع استان کرمانشاه و رعایت عدالت در اعمال محدودیتهای انرژی میان استانها تأکید کرد.