مدیرکل ارشاد کردستان:
امیدآفرینی و تقویت تابآوری اجتماعی نیاز ضروری امروز است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانهها در شرایط حساس کنونی کشور، گفت: امیدآفرینی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه از مهمترین نیازهای امروز است و اصحاب رسانه میتوانند با روایت درست واقعیتها و مقابله با جنگ روانی دشمن، نقش مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کنند
به گزارش ایلنا، علیاصغر دریایی امروز چهارشنبه خردادماه ۱۴۰۵ در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج رسانه استان کردستان اظهار کرد: رسانههای کشور و بهویژه رسانههای استان کردستان در جریان جنگ اخیر، حضوری فعال، مسئولانه و تأثیرگذار داشتند و با دفاع از منافع ملی و حفظ انسجام اجتماعی، کارنامهای قابل تقدیر از خود بر جای گذاشتند.
وی افزود: خبرنگاران و فعالان رسانهای در روزهای حساس و سرنوشتساز اخیر، تنها ناظران رویدادها نبودند، بلکه در میدان روایتگری و جهاد تبیین حضوری مؤثر داشتند و با انعکاس واقعیتها، اجازه ندادند فضای رسانهای کشور در اختیار جریانهای معاند و روایتهای تحریفشده قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به عملکرد مسئولانه رسانههای استان گفت: برخی تصور میکردند رسانههای کردستان تحت تأثیر فضاسازیهای خارجی و تبلیغات دشمن قرار بگیرند، اما اصحاب رسانه استان با بصیرت، آگاهی و درک صحیح از شرایط کشور، در مسیر دفاع از منافع ملی حرکت کردند و نشان دادند که تعلق خاطر آنان به ایران و مردم، فراتر از هر جریان و فضاسازی رسانهای است.
دریایی با تأکید بر اینکه جنگ امروز تنها در میدانهای نظامی جریان ندارد، افزود: یکی از مهمترین عرصههای نبرد در دنیای معاصر، عرصه افکار عمومی و جنگ روایتهاست و در چنین شرایطی، رسانهها مسئولیت سنگینی در تبیین واقعیتها، مقابله با شایعات و تقویت امید اجتماعی بر عهده دارند.
وی همچنین بر ضرورت روایت دستاوردها، ایثارگریها و رشادتهای نیروهای مسلح و مردم در دوران پس از جنگ تأکید کرد و گفت: نسل جوان باید با واقعیتهای این دوران و نقشآفرینی مردم و مدافعان کشور آشنا شود. انتقال این مفاهیم و ثبت این رویدادها، وظیفهای است که بخش مهمی از آن بر عهده رسانهها قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و ملی اظهار کرد: اقتدار امروز ایران حاصل همراهی و ایستادگی مردم است و این سرمایه بزرگ اجتماعی باید حفظ و تقویت شود. رسانهها میتوانند با تولید محتوای امیدبخش و واقعبینانه، در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای همبستگی اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
در ادامه این مراسم، جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان نیز با قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه در دوران جنگ اخیر، نقش آنان را در مقابله با عملیات روانی دشمن بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد.
سردار حسن عسگری با بیان اینکه ماهیت جنگها در جهان امروز تغییر کرده است، گفت: جنگهای نوین تنها به عرصه نظامی محدود نمیشوند، بلکه ابعاد مختلف رسانهای، شناختی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را دربر میگیرند و دشمنان تلاش میکنند بهصورت همزمان در تمامی این حوزهها اهداف خود را دنبال کنند.
وی افزود: مهمترین هدف دشمن در جنگ شناختی، ایجاد تردید، ناامیدی و آشفتگی ذهنی در جامعه است تا بتواند اراده ملتها را تضعیف کند. در چنین شرایطی، رسانهها نقش خط مقدم را در آگاهسازی افکار عمومی و مقابله با عملیات روانی دشمن بر عهده دارند.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان تصریح کرد: دشمن همواره میکوشد با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، واقعیتها را وارونه جلوه دهد و دستاوردهای ناچیز خود را بزرگنمایی کند، اما هوشیاری مردم و عملکرد حرفهای رسانهها بسیاری از این برنامهها را خنثی کرده است.
عسگری با اشاره به تحولات اخیر منطقه و کشور گفت: ملت ایران بار دیگر نشان داد که در شرایط حساس، با وحدت، انسجام و همدلی از منافع ملی خود دفاع میکند و اجازه نمیدهد دشمن به اهداف خود دست یابد.
در پایان این مراسم، از خدمات سجاد عرفانی رئیس پیشین سازمان بسیج رسانه استان کردستان تجلیل شد و اصغر فلاح به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی و فعالیت خود را آغاز کرد.