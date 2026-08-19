زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد؟
نمایندگان مجلس از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه مطالبات همسان سازی از دهم شهریور خبر دادند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی پنج ماه است در انتظار واریز معوقات مزدی خود هستند.
«فضلالله رنجبر» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با رسانهها، از برگزاری نشست با وزیر کار خبر داده و در این رابطه اعلام کرده است «بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت معوقات مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. همچنین مقرر شده است مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشتماه نیز به بازنشستگان پرداخت شود. در این جلسه، جمعبندی نهایی بر این شد که تمامی موارد مذکور، اعم از اجرای احکام همسانسازی و پرداخت معوقاتِ افزایش حقوق، از تاریخ دهم شهریورماه عملیاتی شود.»
پیش از این نیز، نمایندگان مجلس اطلاع داده بودند که واریز معوقات بازنشستگان از دهم شهریور آغاز میشود.
بازنشستگان ابراز امیدواری میکنند که معوقات یکجا و در موعد مقرر پرداخت شود و بیش از این تاخیر در کار نیفتد؛ آنها تاکید دارند که تا همین امروز، ارزش معوقاتشان به شدت کاهش یافته است.