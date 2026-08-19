جمعی از کارگران پیمانکاری معدن شماره سه گهرزمین در سیرجان، در تماس با ایلنا، از بیکاری و تعدیل احتمالی انتقاد کردند و گفتند: ۱۱۵ کارگرمعدن شماره سه گهرزمین در سیرجان، تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری محور گستر نصر هستیم که بعد از ۱۱ سال سابقه کار، اخیراً به ما اعلام شده تا پایان ماه همزمان با اتمام پروژه، یا باید به پروژه‌های جدید در مرز مهران در ایلام یا جاسک منتقل شویم یا اینکه با ما تسویه حساب می‌کنند.

این کارگران که همگی بومی منطقه سیرجان هستند و هرساله قرار داد آن‌ها با پیمانکار تنظیم می‌شده؛ می‌گویند: اول مرداد قرارداد یکساله کارگران به یکباره یک ماهه شد و تا پایان این قرارداد به ما مهلت داده شده، بین ماندن و رفتن تصمیم گیری کنیم.

این نیروها می‌گویند: سالهاست در شرایط سخت کاری در پروژه‌های مختلف در کنار شرکت پیمانکار کار کرده‌ایم و اکنون قابل قبول نیست که بعد از یک دهه کار و تلاش به حال خود رها شویم. تصمیم گیری برای کار به دور از خانواده‌هایمان در این شرایط جنگی و اقتصادی، آنهم در مرز مهران و جاسک، برایمان بسیار سخت است؛ از طرفی از تعدیل و بیکاری هم می ترسیم.

این کارگران با بیان اینکه در جریان پیگیری وضعیت شغلی‌مان، در دفتر فرمانداری سیرجان حاضر شدیم و فرماندار وعده همراهی داد؛ تاکید کردند: خواسته ما کارگران بومی، کار در پروژهای معدنی، راهسازی و یا دیگر پروژه‌های فعال در سیرجان است تا زندگی خانوادگی و معیشت‌مان به خطر نیفتد.

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