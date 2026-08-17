تجمع اساتید دانشگاه فرهنگیان برای دومین روز متوالی/ اخراج ما غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۶ مردادماه، اساتید دانشگاه فرهنگیان که به اجبار و به صورت غیرقانونی اخراج شده‌اند، برای دومین روز متوالی در اعتراض به تداوم وضعیت خود تجمع کردند. این تجمع روز گذشته مقابل نهاد ریاست‌جمهوری و امروز مقابل وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

تجمع‌کنندگان در توضیح وضعیت خود می‌گویند: سال گذشته بدون توجه به مصوبه سال ۱۳۹۶ هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مبنی بر امکان استمرار خدمت اعضای هیئت علمی تا سن ۶۵ سالگی، بیش از ۳۲۰ نفر از اعضای هیئت علمی به شیوه‌ای اجباری، گزینشی و تبعیض‌آمیز بازنشسته شده‌اند.

اساتید دانشگاه فرهنگیان به بی‌توجهی مسئولان مربوطه نسبت به وضعیت بلاتکلیف خود معترض هستند و می‌گویند: کمسیون‌های تخصصی مجلس در نامه‌های متعدد جداگانه بر محقق بودن ما تاکید کرده‌اند. همچنین رای مثبت و موکد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه نامه متوالی، بازرس ویژه رییس‌جمهور در دونامه متوالی، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری هر کدام در دو نامه، همگی موید تقاضای استمرار خدمت اساتید بالاجبار بازنشسته دانشگاه فرهنگیان هستند.

گفتی است، این دهمین تجمع اساتید دانشگاه فرهنگیان در طول یک سال گذشته است. به ‌گفته‌ی آنها، با وجود تمام پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان مشکل اخراج پابرجاست و بیش از یک سال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.

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