در پاسخ به توضیحات شرکت مطرح شد؛
بازنشستگان پارس خودرو: سنوات ما را پرداخت کنید!
جمعی از بازنشستگان پارسخودرو به اظهارات اخیر این شرکت درباره مطالبات کارگران بازنشسته واکنش نشان دادند و خواستار شفافسازی، ارائه مستندات و تعیین تکلیف مطالبات خود شدند.
جمعی از بازنشستگان پارسخودرو در تماس با خبرگزاری ایلنا، به اظهارات اخیر این شرکت درباره مطالبات کارگران بازنشسته واکنش نشان دادند و خواستار شفافسازی، ارائه مستندات و تعیین تکلیف مطالبات خود شدند.
این بازنشستگان با اشاره به توضیحات شرکت پارسخودرو درباره مطالبات کارگران بازنشسته و اعلام اینکه سنوات قانونی آنان پرداخت شده و مبالغ باقیمانده، «پاداش مازاد بر قانون» محسوب میشود و حداکثر ظرف شش ماه پرداخت خواهد شد، گفتند: اگر شرکت معتقد است مبالغ مورد مطالبه، «پاداش مازاد بر حقوق قانونی» است، انتظار میرود مستند قانونی، این موضوع را اعلام کند. صرفاً اطلاق عنوان «پاداش مازاد بر قانون» نمیتواند پاسخگوی مطالبه کارگران بازنشسته باشد.
آنها تاکید کردند: نمیتوان با بازی با واژگان و تغییر عنوان، مزایای ناشی از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادی کارگران را به «پاداش مازاد بر قانون» تبدیل و سپس آن را لطف و امتیاز مدیریتی تلقی کرد. آنچه باید ملاک قرار گیرد، ماهیت واقعی، منشأ ایجاد و مستندات قانونی و قراردادی این مطالبات است که مطابق ماده ۲۶ قانون کار و دستورالعملهای آن به صراحت توضیح داده شده، نه عنوانی که بعداً بر آن گذاشته میشود.
بازنشستگان در ادامه افزودند: انتظار میرود شرکت، مبنای حقوقی، نحوه محاسبه و مستندات مربوط به هر یک از اقلام مورد اختلاف را بهصورت شفاف اعلام کند.
آنها گفتند: کارگران پس از سالها خدمت و پرداخت حق بیمه، انتظار دارند در زمان خاتمه همکاری و بازنشستگی، مطالبات قطعی و مورد توافق خود را در موعد مقرر دریافت کند. پیگیری این مطالبات، حقی صنفی و قانونی است و نمیتوان مطالبهگری کارگران بازنشسته را حاشیهسازی تلقی کرد.
این بازنشستگان ادامه دادند: شرکت اعلام کرده بود مطالبات باقیمانده حداکثر ظرف شش ماه پرداخت خواهد شد؛ اما این مهلت ششماهه نیز سپری شده و همچنان بخش عمدهای از مطالبات بازنشستگان پرداخت نشده است. بنابراین درخواست ما این است که شرکت پارس خودرو، ضمن ارائه توضیح روشن، زمانبندی مشخص برای پرداخت مطالبات باقیمانده اعلام و در خصوص جبران آثار تأخیر و پرداخت متعلقات قانونی آن، حسب مورد و مطابق مقررات مربوط، نیز تعیین تکلیف کند.
آنها تاکید کردند: کارگران بازنشسته پارسخودرو تقاضای غیرقانونی ندارند؛ آنان صرفاً خواهان شفافیت، اجرای تعهدات، تعیین تکلیف مطالبات و پرداخت حقوق و مزایای مورد مطالبه خود هستند.
بازنشستگان گفتند: اعتراض کارگران بازنشسته نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات، نه حاشیهسازی است و نه اقدامی علیه شرکت؛ بلکه در چارچوب قانون، حق مطالبهگری و پیگیری حقوق صنفی آنان است. شرکت بهتر است به جای کلیگویی، مستندات قانونی و قراردادی، و مبالغ فوق را برای هر یک از کارگران بازنشسته شفاف اعلام و برای پرداخت آن اقدام کند.
آنها گفتند: کارگران بازنشسته پارسخودرو پس از سالها خدمت، بیش از هر چیز شایسته احترام، پاسخ روشن، شفافیت و پرداخت بهموقع مطالبات خود هستند. ما حق مطالبهگری قانونی را برای خود محفوظ میدانیم.