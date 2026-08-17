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مشکلات بیمهای کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر/ هنوز حقوق خرداد واریز نشده!
کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر، یک ماه حقوق و چندین ماه حق بیمه طلبکارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه فولاد سیادن واحد تولیدکننده انواع میلگرد در شهرستان ابهر استان زنجان، به جز یک ماه حقوق معوقه خرداد، چندین ماه معوقات بیمهای دارند.
یکی از کارگران در اینباره گفت: شماری از کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر که اخیرا جهت استفاده از تسهیلات بیمهای به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، از پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند.
به گفته وی؛ این بدهی مربوط به دو ماه گذشته است و حدود ۲۸۰ کارگر باسابقه این کارخانه با استمرار و انباشته شدن بدهی، امکان دریافت خدمات درمانی رایگان از ۱۵ مرداد ندارند.
بنا به اظهارات این کارگر، این کارگران مسئله را با کارفرمای خود مطرح ساختند و کارفرما اظهار کرد که به دلیل مشکلات مالی و نداشتن نقدینگی، پرداخت حق بیمه به تعویق افتاده است.
کارگران فولاد سیادن ابهر درباره وضعیت تولیدات این واحد صنعتی افزودند: این کارخانه پیش ازاین مشکل خاصی در زمینه تولید و فروش محصولات خود نداشت و کارگران مشغول کار بودند اما اخیراً با کمبود مواد اولیه تولید (شمش) روبرواست.
این کارگر کارخانه فولاد سیادن در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه جدا از مطالبات بیمه، معمولاً دستمزد او و همکارانش با تاخیر یک تا دو ماهه پرداخت میشود، اظهار کرد: ما موضوع معوقات مزدیمان را مرتبا در رسانههای جمعی مطرح میکنیم تا به گوش مسئولان برسد اما هیچ گوش شنوایی نیست و گویا کسی اهمیت نمیدهد.