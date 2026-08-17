معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از دهم شهریور پرداخت میشود؟
براساس اعلام نمایندگان مجلس، قرار است معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از دهم شهریور پرداخت شود.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای واریز معوقات فروردین و اردیبهشت خبر دادند.
آنها اظهار داشتند: براساس اعلام نمایندگان مجلس، قرار است از دهم شهریور معوقات ما بازنشستگان پرداخت شود. ما انتظار داشتیم قبل از پایان مرداد، مطالباتمان را بپردازند؛ حالا امیدواریم به وعدهها عمل کنند و قبل از نیمه شهریور معوقات واریز شود.
این بازنشستگان میگویند: پنج ماه انتظار برای دریافت حقوق قانونی کافیست؛ ما با حقوق زیر بیست میلیون تومان زندگی میکنیم و اوضاع مالیمان به شدت خراب است.