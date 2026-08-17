بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای واریز معوقات فروردین و اردیبهشت خبر دادند.

آن‌ها اظهار داشتند: براساس اعلام نمایندگان مجلس، قرار است از دهم شهریور معوقات ما بازنشستگان پرداخت شود. ما انتظار داشتیم قبل از پایان مرداد، مطالبات‌مان را بپردازند؛ حالا امیدواریم به وعده‌ها عمل کنند و قبل از نیمه شهریور معوقات واریز شود.

این بازنشستگان می‌گویند: پنج ماه انتظار برای دریافت حقوق قانونی کافی‌ست؛ ما با حقوق زیر بیست میلیون تومان زندگی می‌کنیم و اوضاع مالی‌مان به شدت خراب است.

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