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تجمع ۳۲ کارگر تعدیلی «پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر»/ نمی‌خواهیم پیمانکاری شویم!

تجمع ۳۲ کارگر تعدیلی «پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر»/ نمی‌خواهیم پیمانکاری شویم!
کد خبر : 1826064
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صبح امروز جمعی از کارگری بیکار شده پتروشیمی سلمان فارسی با تجمع در مقابل دفتر نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بیکار شده که تعدادشان حدودا ۳۲ نفربرآورد می‌شود صبح امروز با تجمع در مقابل ساختمان دفتر نماینده مردم ماهشهر، از تصمیم مدیران این مجتمع برای واگذاری مسئولیتشان به پیمانکاران انتقاد کردند

از قرار معلوم؛ این ۳۲ کارگر بعد از شش ماه پیگیری و با داشتن رای اداره کار و نامه استانداری و فرمانداری برای بازگشت بکار سابق خود در واحد تعمیر و نگهداری، طی روز‌های اخیر پیامی از سوی کارفرما دریافت کرده‌اند که صبح روز شنبه ۲۴ مرداد ماه با حضور در مقابل درب ورودی پتروشیمی سلمان فارسی (پیمانکاری راد پایا زاگرس) برای بازگشت بکار حاضر شوید اما کارگران می‌گویند حاضر به کار با پیمانکار نیستند. 

یکی از کارگران تعدیلی پتروشیمی سلمان فارسی در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از تغییر قرارداد کاری خود از قرارداد مستقیم به پیمانکاری بعد از شش ماه بیکاری، تصریح کرد: علیرغم داشتن رای اداره کار و نامه استانداری خوزستان و فرمانداری ماهشهر برای بازگشت به کار سابقمان، کارفرما قرار است مسئولیت ما کارگران متخصص واحد تعمیر و نگهداری را به سه پیمانکار مستقر در پتروشیمی سلمان فارسی واگذار کند؛ درنتیجه نگرانیم امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار بگیرد. 

او با بیان اینکه ما حاضر به کار با پیمانکاران نیستیم افزودند: در چهار ماه گذشته، بدون دریافت حقوق و با نگرانی درباره وضعیت بیمه و معیشت خود و خانواده‌هایمان، بلاتکلیف مانده‌ایم.  نمی‌دانیم چرا مسئولان شرکت از اجرای آرا و مصوبات قانونی خودداری می‌کنند و می‌خواهند مسئولیت ما کارگران قرارداد مستقیم را به پیمانکاران بسپارند.

 

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