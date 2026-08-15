به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز شنبه (۲۴ مردادماه) جمعی از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان بار دیگر در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به برقراری بیمه پایه و تکمیلی و همچنین اجرا نشدن مرحله سوم متناسب‌سازی، دست به تجمع زدند.

اعتراض امروز در ادامه اعتراضات چهار روز هفته گدشته در مقابل استانداری با وعده رسیدگی به خواست‌ها برگزار شده است، اما طبق اعلام بازنشستگان حاضر در تجمع، پس از گذشت ماه‌ها این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.

یکی از بازنشستگان حاضر در تجمع با تاکید بر لزوم برقراری بیمه پایه و تکمیلی کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان در اسرع وقت، گفت؛ صبح روز سه شنبه (۲۰ مرداد ماه) در چهارمین روز از تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان که در مقابل ساختمان استانداری برگزار شد، مسئولان وعده دادند حداکثر تا روز شنبه مشکلات بیمه‌ای آنان مرتفع خواهد شد که تا این لحظه هنوز این وعده محقق نشده است.

او افزود: بیمه تکمیلی ما بازنشستگان از حدود دو ماه پیش قطع شده و هزینه‌های درمانی از حدود ۸ ماه پیش که به بیمه تکمیلی آتیه سازان ارائه شده، هنوز به حسابمان واریز نشده است.

همچنین تجمع کنندگان که خواستار پرداخت معوقه بازنشستگی و بهبود شرایط معیشتی خود هستند، تاکید کردند: سال جاری آخرین سال اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، اما ۳۰ درصد نهایی این طرح برای بازنشستگان صندوق فولاد، که به صندوق کشوری واگذار شده، هنوز اجرایی نشده و این موضوع موجب بلاتکلیفی بازنشستگان شده است.

انتهای پیام/