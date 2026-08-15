اعتبار کالابرگ الکترونیکی گروه دوم فردا شارژ میشود / جزئیات زمانبندی واریز بر اساس کد ملی
بر اساس جدول زمانبندی جدید معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، فردا (۲۵ مردادماه) شارژ میشود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرآیند شارژ اعتبار کالابرگهای الکترونیکی از مردادماه سال جاری دستخوش تغییرات زمانبندی شده و بر اساس دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واریزیها بر پایه رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار در سه بازه زمانی مجزا صورت میپذیرد.
بر این اساس، پس از اجرای مرحله نخست در پانزدهم مردادماه، فردا نوبت به نوبت دوم شارژ اعتبارات میرسد.
جزئیات زمانبندی واریز اعتبار کالابرگ:
گروه اول (انجام شد): سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۰، ۱ و ۲ به همراه نیروهای مسلح (تاریخ واریز: ۱۵ مرداد)
گروه دوم (فردا): سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ (تاریخ واریز: ۲۵ مرداد)
گروه سوم (مرحله بعدی): سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ (تاریخ واریز: ۵ شهریور)
گفتنی است زمانبندی پرداخت اعتبار برای گروه سوم با تغییر مواجه شده و موعد شارژ حساب سرپرستانی که رقم آخر کد ملی آنها ۷ تا ۹ است، به پنجم شهریورماه موکول شده است.