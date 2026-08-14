فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا، مجید فرشی با بیان اینکه حادثه انفجار عصر امروز رخ داد گفت:مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان نشت کرده و ریزش آن بر سر دو کارگر موجب فوت آنها شده است.