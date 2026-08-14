حادثه در کارخانه سیمان؛
فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان آذربایجان شرقی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از جانباختن ۲ کارگر در پی ریزش مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید فرشی با بیان اینکه حادثه انفجار عصر امروز رخ داد گفت:مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان نشت کرده و ریزش آن بر سر دو کارگر موجب فوت آنها شده است.
وی افزود: این حادثه حدود یک ساعت پیش اتفاق افتاده و در حال حاضر پیکرهای دو کارگر در محل حادثه قرار دارد.
وی ادامه داد: دریچه مواد اولیه به اشتباه باز شده و این موضوع باعث ریزش مواد اولیه و وقوع این حادثه شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به انتشار برخی اطلاعات نادرست در رسانهها گفت: برخی اطلاعات منتشر شده در رسانهها درباره این حادثه اشتباه است و این حادثه فقط دو فوتی بر جای گذاشته است.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.