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حادثه در کارخانه سیمان؛

فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان آذربایجان شرقی

فوت ۲ کارگر کارخانه سیمان صوفیان آذربایجان شرقی
کد خبر : 1825761
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مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از جان‌باختن ۲ کارگر در پی ریزش مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجید فرشی با بیان اینکه حادثه انفجار عصر امروز رخ داد گفت:مواد اولیه سیمان داغ در کارخانه سیمان صوفیان نشت کرده و ریزش آن بر سر دو کارگر موجب فوت آنها شده است.

وی افزود: این حادثه حدود یک ساعت پیش اتفاق افتاده و در حال حاضر پیکر‌های دو کارگر در محل حادثه قرار دارد.

وی ادامه داد: دریچه مواد اولیه به اشتباه باز شده و این موضوع باعث ریزش مواد اولیه و وقوع این حادثه شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به انتشار برخی اطلاعات نادرست در رسانه‌ها گفت: برخی اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها درباره این حادثه اشتباه است و این حادثه فقط دو فوتی بر جای گذاشته است.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

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