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جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شد

جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ اعلام شد
کد خبر : 1825670
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صدور اطلاعیه ای ‌جزئیات نحوه احراز سکونت مشمولان کالابرگ را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در متن اطلاعیه معاونت رفاه و امور اقتصادی آمده است: افرادی که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند و مشکل دسترسی به دفاتر پیشخوان دولت دارند تا پنجم شهریورماه، صرفا دو اقدام زیر را انجام دهند: 

۱)با استفاده از خط موبایل متعلق به سرپرست خانوار کد دستوری#۱۴۶۳*۵۰۰* را شماره گیری کرده و پس از ارسال کد ملی سرپرست خانوار٬ کدملی تک تک اعضای خانوار که پیامک احراز دریافت کرده‌اند را ثبت نموده و متعهد گردد که ایشان در کشور حضور دارند. این اقدام به منزله تعهد سرپرست خانوار برای سکونت خود و اعضا در داخل کشور است. 

۲)همچنین سرپرست خانوار اگر آخرین محل سکونت خانواده را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکرده، به صورت خود اظهاری و اینترنتی تا آخر مردادماه محل سکونت و حساب شخصی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل کند. 

پس از دو اقدام فوق و تایید سامانه املاک و اسکان، شارژ مرداد کالابرگ این افراد در پنجم شهریور پرداخت می‌شود.

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