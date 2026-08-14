«برکناری ناگهانی سالاری» یک بدعت خطرناک است/ هیات امنای تامین اجتماعی نادیده گرفته شد

«حسن صادقی» معاون دبیرکل خانه کارگر در ابتدای گفتگو با ایلنا، از استمرار مشی صحیح اقتصادی و عدالت طلبانه دکتر میدری قدردانی کرد و افزود: لازم میبینم در راستای انصاف و پاسداشت اخلاق در هر زمانی به این موضوع مهم اشاره کنم. اهتمام ایشان به افزایش دستمزدها بیش از تورم اعلامی از مصادیق بارز این نگاه شرافتمندانه است.

صادقی ادامه داد: لذا بنظرم باید بین نقد منصفانه افراد حامی و دلسوز مخاطبان وزارتخانه با کسانی که فرصت یافته‌اند از قِبل این تغییر عقده گشایی کنند تمییز قائل شد.

این فعال کارگری افزود: اما در خصوص موضوع تغییر ناگهانی جناب دکتر سالاری، معتقدم رعایت احترام و پاسداشت خدمات یک فرد تلاشگر و دلسوز انجام نشده. ما علیرغم برخی انتقاداتی که به سازمان داشتیم اما همت شبانه روزی و کوشش بی‌وقفه حتی در روزهای بمباران و ناامنی و پیگیری برای‌ عدم وقفه در پرداخت‌ها و صیانت از اموال بیمه شدگان را نمیتوانیم نادیده بگیریم.

صادقی هشدار داد: شیوه‌ای بسیار غیر اخلاقی و خارج از چارچوب و مغایر با شان دولت وفاق بکار گرفته شده و همچنین فردی غیر مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی به عنوان سرپرست منصوب شده است.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به سوابق سرپرست منصوب شده اشاره کرد و گفت: بسیاری از نمایندگان کارگری و حتی کارفرمایی نقدهای جدی به شیوه مدیریت آقای محمدی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داشته‌اند و حتی به وزیر محترم منعکس نموده بودند. حال مگر قحط الرجال بوده که فرد غیر مرتبط را بعنوان سرپرست منصوب نمودند؟!

صادقی تاکید کرد: یعنی میان معاونان سازمان و ارکان تامین اجتماعی یکنفر نبود که صلاحیت سرپرستی مهمترین نهاد اجتماعی کشور را داشته باشد؟!

وی به‌ عدم اطلاع اعضای هیات امناء تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و اقدام میدری در برکناری مدیرعامل بدون اخذ نظر قبلی و انتصاب بدون اطلاع به اعضای هیات امناء را بدعت خطرناکی خواند و اعلام کرد: وزیر محترم با این اقدام عملاً هیات امناء را نادیده گرفته و این‌ پیام را به جامعه هدف منتقل کرده که نمایندگانشان مسلوب الاختیار هستند.

صادقی افزود: سخن در این خصوص فراوان است اما فعلاً به همین جملات بسنده میکنیم و منتظریم تا شفاف‌سازی در مورد چرایی این اقدام انجام پذیرد.

این فعال کارگری در پایان اظهار امیدواری کرد این تغییرات موجب سخت‌تر شدن شرایط پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و اخلال در روند اداره تامین اجتماعی به ویژه در حوزه درمان نگردد.

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