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کارگران در تماس با ایلنا مطرح کردند؛

قطع «کالابرگ الکترونیک» بعد از سفر به عتبات/ در انتظار برقراری مجدد هستیم

قطع «کالابرگ الکترونیک» بعد از سفر به عتبات/ در انتظار برقراری مجدد هستیم
کد خبر : 1825630
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تعدادی از کارگران در تماس با ایلنا خواستار برقراری کالابرگ الکترونیک خود شدند.

اخیراً جمعی از کارگران در تماس با ایلنا، با اعلام اینکه به دلیل سفر زمینی به عتبات عالیات، کالابرگ الکترونیک مردادماه آنها قطع شده؛ خواستار برقراری مجدد آن شدند.

آنها گفتند: عادلانه نیست به دلیل سفر زیارتی زمینی، کالابرگ یک خانواده کارگری قطع شود؛ چرا داده های وزارت رفاه، شفاف نیست؟ مگر سفر به خارج از کشور، تعریف خاص خود را ندارد و نمی توانند سفر زیارتی زمینی را از سفر پرهزینه تفریحی تشخیص دهند؟

این کارگران بعد از اعلام رسمی مبنی بر لزوم احراز محل سکونت برای برقراری کالابرگ خانواده هایی که برای اربعین به کربلا مسافرت کرده اند؛ تصریح کردند: دوباره مراحل مراجعه به پیشخوان دولت و انتظار را پیش پای ما گذاشته اند و این اصلاً عادلانه نیست. 

این در حالیست که در روزهای گذشته، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور توضیحاتی رسمی اعلام کرد که سفر زیارتی به عراق هرگز در زمره اقامت خارجی محسوب نمی شود و هیچ آسیبی به کالابرگ الکترونیکی و یارانه این خانوارها وارد نخواهد شد.

 یعقوب اندایش این نکته را هم گفت: کسانی که پیامک اقامت در خارج و احراز سکونت در داخل برایشان ارسال شده است، می‌توانند از طریق کد دستوری و یا مراجعه به دفتر پیشخوان دولت الکترونیک نسبت به احراز اقامت خود در داخل کشور اقدام کنند.

 

 

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