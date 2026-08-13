به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، «حمیدرضا پناه» در نشست تخصصی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گیلان که به مناسبت روز ملی کارفرما و با موضوع سه‌جانبه‌گرایی و بررسی راهکارهای برگزاری مجامع تشکل‌ها به صورت مجازی و الکترونیکی در گیلان برگزار شد، اظهار کرد: تشکل‌ها پل ارتباطی میان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند و هرچه این ارتباط و گفت‌وگو تقویت شود، زمینه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گیلان افزود: مهم‌ترین سرمایه استان، سرمایه انسانی آن است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند در استفاده از این ظرفیت و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نقش مؤثری داشته باشند.

سه‌جانبه‌گرایی؛ مسیر کاهش اختلافات کارگری

پناه با تأکید بر نقش تشکل‌ها در ایجاد تفاهم میان کارگر و کارفرما تصریح کرد: مشارکت واقعی تشکل‌ها در محیط کار می‌تواند به کاهش اختلافات، افزایش بهره‌وری و ارتقای ایمنی منجر شود.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است هرجا کارگر و کارفرما در تصمیم‌گیری‌ها و مسائل مربوط به محیط کار مشارکت بیشتری داشته‌اند، میزان حوادث نیز کاهش یافته است؛ چراکه بسیاری از مشکلات، با همفکری طرفین قابل حل است.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امنیت شغلی نیروی انسانی و امنیت سرمایه‌گذاری را دو مؤلفه مرتبط با یکدیگر دانست و گفت: اگر نیروی انسانی احساس امنیت و مشارکت داشته باشد، بهره‌وری افزایش می‌یابد و زمینه برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیز فراهم‌تر خواهد شد.

پناه همچنین از آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه آموزش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: تشکل‌ها می‌توانند از ظرفیت اعضای توانمند خود به عنوان مدرس استفاده کنند و وزارتخانه نیز برای برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز آن‌ها آمادگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: نیازهای آموزشی باید از سوی تشکل‌ها اعلام شود تا متناسب با شرایط و نیازهای هر استان، دوره‌های آموزشی در حوزه‌هایی مانند قانون کار، قوانین تشکل‌ها و مهارت‌های مذاکره طراحی و برگزار شود.

تأکید بر حل اختلافات درون کارگاه‌ها

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت سازش میان کارگر و کارفرما اظهار کرد: حل اختلافات در همان محیط کارگاه و پیش از رسیدن موضوع به مراحل رسیدگی رسمی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش دعاوی و اختلافات کارگری داشته باشد.

پناه افزود: یکی از فلسفه‌های اصلی تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای حل مسائل و جلوگیری از تبدیل اختلافات کوچک به بحران‌های بزرگ است.

مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی، ضرورت توسعه اقتصادی

وی در پایان با بیان اینکه توسعه بدون مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست، گفت: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد هرجا تشکل‌های توانمند و مؤثر حضور داشته‌اند، زمینه برای اعتماد، مشارکت و توسعه نیز بیشتر فراهم شده است؛ بنابراین باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های حوزه کار بیش از گذشته استفاده کرد.

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