اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قطع کالابرگ برخی افراد حاضر در کشور

خبر نقل‌شده از معاون وزیر رفاه در مورد نقص اطلاعات فراجا صحت ندارد.

به اطلاع هموطنان می‌رسد در هفته پیش رو، پس از پالایش مقصد سفرها، کسانی که فقط سفر زیارتی به عراق داشته‌اند از لیست اعلامی خارج شده و نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نخواهند داشت.

لذا این گروه از افراد تا پایان هفته آینده به دفاتر مراجعه نکنند تا نتایج پالایش مقصد سفرها مشخص شده و به اطلاع رسانده شود.