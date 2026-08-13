در تماس با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض نیروهای پیمانکاری مخابرات/ درآمد مخابرات بالا رفت اما معوقات ما واریز نشد
نیروهای پیمانکاری مخابرات گفتند: در حالی که درآمد شرکت مخابرات ایران از محل تعرفههای تلفن ثابت افزایش یافته، همچنان بخشی از مطالبات نیروهای پیمانکاری پرداخت نشده و مشکلات مربوط به وضعیت شغلی و حقوقی ادامه دارد.
جمعی از نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران در تماس با ایلنا، نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی خود و همچنین پرداخت نشدن بخشی از مطالباتشان اعتراض کردند.
این نیروها با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی مبلغ تعرفه تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵، خواستار شفافسازی درباره محل هزینهکرد درآمدهای حاصل از این افزایش شدند و گفتند: در حالی که درآمد شرکت مخابرات ایران از محل تعرفههای تلفن ثابت افزایش یافته، همچنان بخشی از مطالبات نیروهای پیمانکاری پرداخت نشده و مشکلات مربوط به وضعیت شغلی و حقوقی آنها ادامه دارد.
به گفته این نیروها، سنوات و مانده مرخصی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کارکنان شرکتهای شسکام و طاها هنوز پرداخت نشده است. همچنین طرح طبقهبندی مشاغل برای این نیروها اجرا نشده و مابهالتفاوت حقوق فروردینماه نیز پرداخت نشده است.
آنها مدعی شدند حقوق فروردینماه بر اساس مبالغ سال ۱۴۰۴ پرداخت شده و هنوز مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق به حساب کارکنان واریز نشده است.
این نیروها با انتقاد از شرایط موجود، پرسیدند: با توجه به افزایش درآمد شرکت مخابرات ایران، این درآمدها در کجا هزینه میشود که همچنان نیروهای شرکتی تعیین تکلیف نشدهاند و کارکنانی که حجم کار بالایی دارند، از حقوق و مزایای متناسب با کار خود برخوردار نیستند؟
آنها میگویند: پیش از این، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت به صورت قانونی در تعرفهها لحاظ شده و این موضوع حدود ۶.۴ همت برای شرکت مخابرات ایران درآمد ایجاد کرده است.
نیروهای پیمانکاری مخابرات میگویند: آنطور که گفته شده، این تعرفه در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد نسبت به سال قبل برای شرکت ایجاد کند.
نیروهای پیمانکاری مخابرات با اشاره به این افزایش درآمد، خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، پرداخت کامل مطالبات معوق و برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا شدند.