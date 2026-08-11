بازهم مرگ کارگر سوختبر در حادثه رانندگی / راهی اجباری برای امرار معاش
یک کارگر سوختبر بر اثر حادثه رانندگی در محور جاده ای مهرستان به ایرانشهر، جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، یک کارگر سوختبر حین رانندگی در محور مهرستان به ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، دچار حادثه رانندگی شد و جان باخت.
از قرار معلوم؛ این حادثه دو روز پیش برای یک کارگر بلوچ به نام «ابوبکر عبدالزهی» رخ داده و علت اصلی این حادثه در دست بررسی است.
فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه کسب درآمد و امرار معاش بسیاری از شهروندان بلوچ باشد؛ شغلی پرخطر که سالانه جان دهها سوختبر را در اثر حوادث مختلف میگیرد.