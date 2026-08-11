به گزارش ایلنا، یک کارگر سوخت‌بر حین رانندگی در محور مهرستان به ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، دچار حادثه رانندگی شد و جان باخت.

از قرار معلوم؛ این حادثه دو روز پیش برای یک کارگر بلوچ به نام «ابوبکر عبدالزهی» رخ داده و علت اصلی این حادثه در دست بررسی است.

فقدان فرصت‌های شغلی در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سوخت‌بری به اجبار تنها راه کسب درآمد و امرار معاش بسیاری از شهروندان بلوچ باشد؛ شغلی پرخطر که سالانه جان ده‌ها سوخت‌بر را در اثر حوادث مختلف می‌گیرد.

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