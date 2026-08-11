به گزارش ایلنا، دو کارگر حین رنگ‌آمیزی یک مخزن آب در ارتفاع، در شهر صدرا استان فارس، بر اثر استنشاق بخارات سمیِ ناشی از مشتقات نفتی و مواد شیمیایی دچار گازگرفتگی شده ودر محزن محبوس شده بودند.

از قرار معلوم؛ با اطلاع گروه‌های امدادی این دو کارگر از ارتفاع مخزن به سطح زمین انتقال داده شده و تحویل اورژانس داده می‌شوند.

گفتنی‌ست نشت گاز و بخارات مشتقات نفتی در محیط‌های بسته ناایمن و بدون هواکش، باعث وقوع این گونه حوادث می‌شود.

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