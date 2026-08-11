گاز گرفتگی دو کارگر حین رنگآمیزی یک مخزن هوایی
دو کارگر حین رنگآمیزی یک مخزن هوایی دچار گازگرفتگی شدند که توسط امداد گران نجات پیدا کردند
به گزارش ایلنا، دو کارگر حین رنگآمیزی یک مخزن آب در ارتفاع، در شهر صدرا استان فارس، بر اثر استنشاق بخارات سمیِ ناشی از مشتقات نفتی و مواد شیمیایی دچار گازگرفتگی شده ودر محزن محبوس شده بودند.
از قرار معلوم؛ با اطلاع گروههای امدادی این دو کارگر از ارتفاع مخزن به سطح زمین انتقال داده شده و تحویل اورژانس داده میشوند.
گفتنیست نشت گاز و بخارات مشتقات نفتی در محیطهای بسته ناایمن و بدون هواکش، باعث وقوع این گونه حوادث میشود.