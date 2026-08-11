در تماس با ایلنا مطرح شد؛
اضطراب کارگران شهرکهای صنعتی گیلان/ تبدیل وضعیت به حاشیه رفت
شماری از کارگران نگهبان و تصفیه خانههای شرکت شهرکهای صنعتی گیلان، از احتمال تغییر قراردادهای خود از پیمانکاری به هیاتامنایی، ابراز نگرانی کردند.
شماری از کارگران نگهبان و کارگران واحد تصفیه خانهای شهرکهای صنعتی استان گیلان در گفتگو با ایلنا، با انتقاد از تغییر قرارداد کاری خود از پیمانکاری به هیات امنای شرکت شهرکهای صنعتی؛ تصریح کردند: اخیراً شایعاتی مبنی بر تغییر قرارداد کارگران این دو واحد و عقد قرارداد با هیات امنای شرکت شهرکهای صنعتی گیلان قوت گرفته؛ درنتیجه نگرانیم امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار بگیرد.
این کارگران با بیان اینکه با این تصمیم مسئولان برای واگذاری مسئولیت کارگران پیمانکاری به هیات امنای شهرکهای صنعتی به این دلیل مخالف هستیم که بعد از سالها فعالیت با پیمانکاران، از مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی جا بمانیم؛ افزودند: در هر شهرک صنعتی گیلان حدود ۱۰ تا ۱۲ کارگر در بخش نگهبانی و تصفیه خانه با سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال مشغول به کارند که اصرار برای واگذاری مسئولیت به هیات امنا، به معنای فرار از تعهدات قانونی، به جای اجرای طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» است.
آنها با بیان اینکه این اقدام در حالی صورت گرفته است که کارگران پیمانکاری سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند، افزودند؛ اخیرا با تصویب «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در هیات دولت، مسئولان شرکت شهرکهای صنعتی گیلان در اقدامی متفاوت تصمیم گرفتهاند همه کارگران با هیات امنای شرکت قرارداد منعقد کنند وحتی شنیدهایم برخی شهرکها این اقدام را انجام دادهاند.
کارگران واحد تصفیه خانهها و نگهبانان شهرکهای صنعتی گیلان، با بیان اینکه تبدیل قرارداد کارگران شرکتی به هیاتهای امنای شهرکهای صنعتی، مطالبات بنیادین نیروهای شرکتی را بیپاسخ میگذارد؛ افزودند؛ عقد قرارداد با هیات امنای شهرکها، ترفند تازهای است که مسئولان شرکت برای فرار از تعهدات قانونی خود در پیش گرفته اند.
کارگران نگهبان و تصفیه خانهای شهرک صنعتی گیلان، با بیان اینکه به هیچ وجه با این موضوع کنار نخواهیم آمد، افزودند: این موضوع مطالبه اصلی کارگران پیمانکاری مستقر در شهرکهای صنعتی را به حاشیه برده است.
آنان در پایان از مسئولان گیلان خواستند با ورود به موضوع قرارداد کارگران مستقر در شهرکهای صنعتی، به وضعیت شغلی آنها رسیدگی کنند چرا که که این نوع اقدامات در این شرایط خطیر اقتصادی و جنگی، تنها نارضایتی و اعتراض کارگران را به همراه خواهد داشت.