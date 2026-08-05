یکی از کارگران معدن مس قلعه‌زری با بیان اینکه این حادثه صبح روز دوشنبه برای یکی از کارگران هنگام کار با لودر رخ داده است، به خبرنگار ایلنا گفت: کارگر جان‌باخته «مهدی زبردست»، حدود ۳۶ ساله، اهل روستای قلعه‌زری، متأهل و دارای دو فرزند بود و در زمان حادثه، چندین سال سابقه کار در معدن داشت.

وی افزود: این حادثه در حوالی چاه شماره ۵ معدن قلعه‌زری رخ داد؛ زمانی که مرحوم زبردست مشغول کار با لودر خاک کشی برای استخراج مواد در تونل بود که لودر خاک کشی ناگهان از ریل خارج میشد و ایشان بین دیواره و لودر دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

این منبع کارگری با اشاره به اینکه بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی دقیق ابعاد حادثه هستند، ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه هنوز از سوی مراجع مسئول اعلام نشده است.

وی تاکید کرد: نظارت مستمر و بازرسی‌های دقیق از محیط‌های کاری، به‌ویژه معادن، از سوی نهادهای مرتبط از جمله بازرسان اداره کار، می‌تواند ضریب خطر را برای کارگران کاهش دهد و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.

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