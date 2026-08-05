اطلاعات جدید از جانباختن یک کارگر در معدن مس قلعهزری خوسف/ بازرسان کار در حال بررسی حادثه هستند
منابع کارگری در معدن مس قلعهزری شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی، جزئیات حادثه دو روز گذشته این معدن را که به جانباختن یک کارگر انجامید، تشریح کردند.
یکی از کارگران معدن مس قلعهزری با بیان اینکه این حادثه صبح روز دوشنبه برای یکی از کارگران هنگام کار با لودر رخ داده است، به خبرنگار ایلنا گفت: کارگر جانباخته «مهدی زبردست»، حدود ۳۶ ساله، اهل روستای قلعهزری، متأهل و دارای دو فرزند بود و در زمان حادثه، چندین سال سابقه کار در معدن داشت.
وی افزود: این حادثه در حوالی چاه شماره ۵ معدن قلعهزری رخ داد؛ زمانی که مرحوم زبردست مشغول کار با لودر خاک کشی برای استخراج مواد در تونل بود که لودر خاک کشی ناگهان از ریل خارج میشد و ایشان بین دیواره و لودر دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
این منبع کارگری با اشاره به اینکه بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی دقیق ابعاد حادثه هستند، ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه هنوز از سوی مراجع مسئول اعلام نشده است.
وی تاکید کرد: نظارت مستمر و بازرسیهای دقیق از محیطهای کاری، بهویژه معادن، از سوی نهادهای مرتبط از جمله بازرسان اداره کار، میتواند ضریب خطر را برای کارگران کاهش دهد و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.