اینبار در تبریز اتفاق افتاد؛
بازهم مرگ کارگر فضای سبز شهرداری بر اثر تصادف
یک کارگر فضای سبز شهرداری تبریز بر اثر حادثه تصادف جان خود را از دست داد.
یک منبع کارگری با اعلام خبر درگذشت یک کارگر فضای سبز شهرداری تبریز، به خبرنگار ایلنا گفت: این حادثه روز گذشته برای یکی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه شش تبریز حین کار در مقابل پارک حجاج و بر اثر برخورد با خودرو وانتبار اتفاق افتاد.
او با بیان اینکه پاکبان جانباخته «جعفر دهقانی» نام دارد، گفت: علیرغم نصب علایم خطر (کله قندی) برای جمعآوری زبالههای کانیوو که امکان جاروب مکانیزه در آن وجود ندارد، این کارگر متاسفانه بر اثر شدت ضربه وارده یک خودرو سواری جان خود را از دست داد.
حسینمنیری (شهردار منطقه ۶تبریز) ضمن تایید این خبر، با صدور پیامی درگذشت پاکبان خدوم شهرداری را تسلیت گفت.