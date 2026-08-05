به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان مخابرات با انتقاد از نحوه اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول اصل ۴۴، خواستار ورود هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و ابطال مصوبه‌ای شدند که به اعتقاد آنان مغایر با قانون مصوب مجلس است.

این بازنشستگان اعلام کردند که بر اساس قانون متناسب‌سازی، بازنشستگان مشمول اصل ۴۴ که پس از خصوصی‌سازی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، باید طی سه سال و بر اساس فرمول ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد، حقوق خود را تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز دریافت کنند.

به گفته آنان، مراحل اول و دوم این قانون در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس فرمول تعیین‌شده از سوی هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به درستی اجرا شد، اما در مرحله سوم، به دنبال پیشنهاد صندوق بازنشستگی کشوری و با همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسید که سهم ۳۰ درصدی مرحله پایانی متناسب‌سازی بازنشستگان‌ مخابرات را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داده است.

بازنشستگان مخابرات با اشاره به مصوبه شماره ه ۶۵۱۹۹/ت۴۴۸۲۸ که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، این تصمیم را مغایر با قانون مجلس دانسته و تأکید کردند که اجرای آن موجب تضییع حقوق حدود ۹ هزار بازنشسته مخابرات شده است.

این گروه از بازنشستگان از اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به‌ویژه آقایان دهنوی، قربان‌زاده و خاندوزی، درخواست کردند با بررسی این مصوبه، نسبت به ابطال آن اقدام کرده و تعیین فرمول اجرای متناسب‌سازی را مطابق قانون به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بازگردانند.

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