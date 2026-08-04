به گزارش ایلنا، وقوع انفجار در مخزن ریخته‌گری یک کارخانه آلومینیوم در شهرک صنعتی شمس‌آباد شهرستان ری موجب شنیده شدن صدای انفجار در منطقه شد.

شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از افزایش شمار مصدومان انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد و گفت: یک پایگاه اورژانس در نزدیکی این محل فعال بوده که بر اثر موج انفجار کاملا تخریب شده است.

وی در ادامه تصریح کرد که این انفجار 18 مصدوم داشته است که چهار نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و 14 نفر در محل، خدمات درمانی دریافت کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت که حریق و انفجار در شهرک صنعتی شمس آباد ساعت 12:56 به اورژانس اعلام و در پی آن 7 دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شد.

برخی گزارش‌های اولیه از انفجار مخزن حاوی مواد صنعتی و برخی دیگر از مخزن سوخت یا تجهیزات خط تولید سخن گفته‌اند، اما مسئولان تأکید کرده‌اند که نتیجه نهایی پس از پایان بررسی کارشناسان ایمنی و تیم‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

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