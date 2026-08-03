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ازسرگیری خدمات درمانی «شسبد» برای بخشی از بازنشستگان فولاد +جزئیات

ازسرگیری خدمات درمانی «شسبد» برای بخشی از بازنشستگان فولاد +جزئیات
کد خبر : 1821938
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با پیگیری‌های مستمر و تعاملات صورت‌گرفته توسط حوزه مدیریت شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، مشکلات و چالش‌های مالی که منجر به ایجاد وقفه در ارائه خدمات شرکت درمانی «شسبد» شده بود، مرتفع گردید.

به گزارش ایلنا، با پیگیری‌های مستمر و تعاملات صورت‌گرفته توسط حوزه مدیریت شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، مشکلات و چالش‌های مالی که منجر به ایجاد وقفه در ارائه خدمات شرکت «شسبد» شده بود، مرتفع گردید. 

طبق اطلاعیه گروه بازنشستگی فولاد، با پیگیری‌های مستمر و تعاملات صورت‌گرفته توسط حوزه مدیریت شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، مشکلات و چالش‌های مالی که منجر به ایجاد وقفه در ارائه خدمات شرکت درمانی «شسبد» شده بود، مرتفع گردید. 

بر اساس این گزارش، با رفع موانع موجود، از هم‌اکنون ارائه تمامی خدمات بیمه‌ای و درمانی شرکت «شسبد» به بازنشستگان ارجمند خارج از استان به روال عادی بازگشته است. بازنشستگان عزیز می‌توانند همانند گذشته و بدون دغدغه از خدمات مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند. 

گروه بازنشستگی فولاد تأکید کرد: صیانت از سلامت و ارتقای رفاه بازنشستگان، همواره از اولویت‌های اصلی بوده و این حوزه با حساسیت ویژه، پیگیرِ مطالبات و دغدغه‌های درمانی شما عزیزان خواهد بود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.

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