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پرداخت دومین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری

پرداخت دومین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
کد خبر : 1821934
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معاون مدیرعامل صندوق کشوری گفت: مرحله نخست وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۲۴ تیرماه برای مشمولان مرحله نخست واریز شده است.

حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت نخستین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری خبر داد. 

حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: با هماهنگی بانک عامل، دومین مرحله وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری امروز (دوشنبه) به حساب مشمولان این مرحله واریز شد. 

سلیمانی افزود: این تسهیلات با مبلغ ۷۵ میلیون تومان، بازپرداخت ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت می‌شود. 

به گفته وی، مرحله نخست وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۲۴ تیرماه برای مشمولان مرحله نخست واریز شده بود.

 

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