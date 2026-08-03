تقدیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی پیشرو در انتشار بخشنامهها در سامانه ملی قوانین و مقررات ایران شناخته شد.
به گزارش ایلنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال نامهای، از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای تکالیف مربوط به انتشار مقررات و بخشنامهها در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، موضوع مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قدردانی کرد.
در این نامه، از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی پیشرو در انتشار بخشنامهها در سامانه ملی قوانین و مقررات ایران و همچنین انتشار پیشنویس بخشنامهها و مقررات در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور یاد شده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تقدیر از همکاری و همراهی سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام را گامی ارزشمند در جهت اجرای سیاستهای دولت درحوزه شفافسازی، ارتقای کیفیت مقررات و تقویت حقوق شهروندی دانسته و بر استمرار این همکاریها تأکید کرده است.
گفتنی است ادارهکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین، مقررات، بخشنامهها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی «سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی» را راهاندازی کرده است. در این سامانه مجموعه قوانین، مقررات، بخشنامهها و آرای مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات و الحاقات درج شده و مواد و موضوعات مرتبط به یکدیگر متصل (لینک) شدهاند.
همچنین قابلیت جستجو در عناوین و متن موارد اعلامی نیز وجود دارد. نسخه اینترنتی سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به آدرس law.tamin.ir و نسخه نرمافزاری تلفن همراه آن در برنامه کاربردی «تأمین من» بارگذاری و قابل نصب و استفاده است.
علاوه بر موارد اشاره شده، اداره کل مذکور در راستای شفافیت و دسترسی آزاد به بخشنامههای سازمان، تمامی بخشنامههای حاوی حقوق و تکالیف برای ذینفعان را در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آدرس www.dotic.ir منتشر میکند و از این طریق بخشنامههای اشاره شده در دسترس عموم مردم قرار میگیرند.