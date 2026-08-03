تقدیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش ایلنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای، از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای تکالیف مربوط به انتشار مقررات و بخشنامه‌ها در سامانه‌ ملی قوانین و مقررات کشور، موضوع مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قدردانی کرد.

در این نامه، از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در انتشار بخشنامه‌ها در سامانه ملی قوانین و مقررات ایران و همچنین انتشار پیش‌نویس بخشنامه‌ها و مقررات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور یاد شده است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تقدیر از همکاری و همراهی سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام را گامی ارزشمند در جهت اجرای سیاست‌های دولت درحوزه شفاف‌سازی، ارتقای کیفیت مقررات و تقویت حقوق شهروندی دانسته و بر استمرار این همکاری‌ها تأکید کرده است.

گفتنی است اداره‌کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی «سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی» را راه‌اندازی کرده است. در این سامانه مجموعه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات و الحاقات درج شده و مواد و موضوعات مرتبط به یکدیگر متصل (لینک) شده‌اند.

همچنین قابلیت جستجو در عناوین و متن موارد اعلامی نیز وجود دارد. نسخه اینترنتی سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به آدرس law.tamin.ir و نسخه نرم‌افزاری تلفن همراه آن در برنامه کاربردی «تأمین من» بارگذاری و قابل نصب و استفاده است.

علاوه بر موارد اشاره شده، اداره کل مذکور در راستای شفافیت و دسترسی آزاد به بخشنامه‌های سازمان، تمامی بخشنامه‌های حاوی حقوق و تکالیف برای ذینفعان را در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آدرس www.dotic.ir منتشر می‌کند و از این طریق بخشنامه‌های اشاره شده در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرند.