اعتصاب گسترده مهمانداران در کانادا/ مسافران سرگردان شدند اما از اعتصابیون حمایت کردند
شرکت هواپیمایی وستجت و اتحادیه کارمندان دولتی کانادا (CUPE) در حالی که روز یکشنبه، در طول آخر هفته نیمه تابستان که یکی از شلوغترین روزهای سال را تجربه میکنند، در مذاکرات خود به توافق نرسیدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری کانادایی CBC، پس از اعتصاب مهمانداران یک شرکت بزرگ هواپیمایی در کانادا به نام وستجت، از صبح روز دوشنبه صدها پرواز در سراسر این کشور لغو شد.
در پی این اقدام خدمه هواپیماهای وست جت، مسافران به دنبال تغییر برنامههای سفر خود هستند و برخی نیز موفق به این کار نشدند. برخی از مسافران در خارج از کشور سرگردان شدهاند، در حالی که برخی دیگر مجبور به لغو تعطیلات یا دیدارهای خانوادگی شدهاند. این این میان برخی هزاران دلار کانادا زیان کردند.
شرکت هواپیمایی وستجت و اتحادیه کارمندان دولتی کانادا (CUPE) در حالی که روز یکشنبه، در طول آخر هفته نیمه تابستان که یکی از شلوغترین روزهای سال را تجربه میکنند، در مذاکرات خود به توافق نرسیدند.
برخی از مسافران میگویند که اگر بتوانند با شرکت هواپیمایی وستجت تماس بگیرند، با پاسخ قانعکنندهای مواجه نمیشوند. اما در میان این ناامیدیها، به نظر میرسد که حمایت شدیدی از ۴۲۸۷ مهماندار اعتصابی میان مردم وجود دارد.
مسافری به نام رابین اسکات که نگران است دختر ۱۵ سالهاش پس از یک دیدار خانوادگی است و به دلیل لغو پروازها سرگردان شده، گفت: «من کاملاً فکر میکنم هر چیزی که [مهمانداران هواپیما] درخواست میکنند منطقی است.»
وستجت در واکنش به اعتصاب، کارگران را مورد تهدید قرار داده است. این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که از ساعت ۲ بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت شرق آمریکا، پس از اعلام اعتصاب ۷۲ساعته اتحادیه و متعاقب آن اعلام تعطیلی ۷۲ساعته شرکت، ۶۰۰ پرواز را لغو کرده است.
اعتراض به وست جت از زمانی آغاز شد که افزایش مزد و اصلاح قرارداد از سوی اتحادیه کارکنان و مهمانداران پیشنهاد شد، اما شرکت آن را نپذیرفت.