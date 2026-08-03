تجمع ۳۲ کارگر تعمیر و نگهداری «پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر» برای بازگشت به کار

تعدادی از کارگران حاضر در این تجمع صنفی در گفتگو با ایلنا اظهار داشتند: حدود ۳۲ کارگر واحد تعمیر و نگهداری پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر با ۵ سال سابقه کار، از اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۴) همزمان با شروع جنگ تحمیلی، از کار بیکار شده‌اند و همچنان در انتظار بازگشت به کار خود هستند.

این کارگران در تشریح دلایل تجمع خود به خبرنگار ایلنا گفتند: اسفندماه سال گذشته، با آغاز جنگ تحمیلی متجاوزانه رژیم صهیونی آمریکایی به کشور، همه کارگران این مجموعه همزمان با سایر واحدهای تولیدی و صنعتی ماهشهر به یکباره از کار بیکار شدیم. اگرچه پس از گذشت حدود یک ماه (۶ اردیبهشت)، همه کارگران به کار سابق خود بازگشتند، اما با حمله دوباره موشکی ارتش آمریکابه چند مجتمع همجوار پتروشیمی، وضعیت شغلی ما بار دیگر تغییر کرد و همه کارگران مجدداً بیکار شدند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع تصریح کرد: این وضعیت در حالی تا اوایل تیرماه ادامه داشت که همه کارگران پتروشیمی سلمان فارسی، به جز ما ۳۲ نفر، به کار سابق خود در واحد تعمیر و نگهداری بازگشتند. با وجود اینکه پایان اسفندماه، قرارداد همه کارگران واحد تعمیر و نگهداری با شرکت اصلی به اتمام رسیده بود، اما علی‌رغم وعده‌های متعدد برای تمدید قراردادها و شروع مجدد کار، هنوز هیچ اقدام مشخصی برای بازگشت ۳۲ کارگر انجام نشده است.

این کارگر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: در این مدت، ما بارها مقابل ساختمان استانداری ، فرمانداری و محل کارمان دست به تجمع زده‌ایم اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از چند سال پیش، به امید استخدام به عنوان کارگر در مجموعه پتروشیمی سلمان فارسی مشغول به کار بوده‌ایم اما متأسفانه وضعیت شغلی ما به یکباره تغییر کرد و بیکار شدیم.

این کارگران در پایان از مسئولان شهرستانی و استانی درخواست کردند تا برای بازگشت به کار آن‌ها اقدام جدی و فوری صورت گیرد.

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