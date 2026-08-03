دولت به تامین اجتماعی نقدینگی بدهد تا معوقات بازنشستگان با دیرکرد پرداخت شود

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با ایلنا، خواستار پرداخت هرچه سریع‌ترِ معوقات فروردین و اردیبهشت شدند.

این بازنشستگان می‌گویند: تورم ماه‌های اخیر سنگین بوده، ارزش مطالبات ما در گذر زمان کاهش یافته و لذا باید معوقات ما به همراه خسارت دیرکرد پرداخت شود.

این مستمری‌بگیران تاکید کردند: اگر تامین اجتماعی نقدینگی مورد نیاز را در اختیار ندارد، باید دولت به سرعت بخشی از دیون تامین اجتماعی را به صورت نقد یا نقدشونده پرداخت کند تا معوقات بازنشستگان به همراه خسارت دیرکرد واریز گردد.

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