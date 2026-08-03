خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

دولت به تامین اجتماعی نقدینگی بدهد تا معوقات بازنشستگان با دیرکرد پرداخت شود

دولت به تامین اجتماعی نقدینگی بدهد تا معوقات بازنشستگان با دیرکرد پرداخت شود
کد خبر : 1821844
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت به همراه خسارت دیرکرد شدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با ایلنا، خواستار پرداخت هرچه سریع‌ترِ معوقات فروردین و اردیبهشت شدند.

این بازنشستگان می‌گویند: تورم ماه‌های اخیر سنگین بوده، ارزش مطالبات ما در گذر زمان کاهش یافته و لذا باید معوقات ما به همراه خسارت دیرکرد پرداخت شود.

این مستمری‌بگیران تاکید کردند: اگر تامین اجتماعی نقدینگی مورد نیاز را در اختیار ندارد، باید دولت به سرعت بخشی از دیون تامین اجتماعی را به صورت نقد یا نقدشونده پرداخت کند تا معوقات بازنشستگان به همراه خسارت دیرکرد واریز گردد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل