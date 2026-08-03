شارژ کالابرگ جدید از ۱۵ مرداد +جزئیات

به گزارش ایلنا، مرحله جدید طرح کالابرگ با شارژ اعتبار کالابرگ برای افرادی که که رقم آخر کد ملی آنها ۰، ۱ یا ۲ است در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

این مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها و کمک به تأمین بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی اجرا می‌شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، زمان شارژ اعتبار خانوارهای مشمول بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار تعیین شده و در سه مرحله انجام خواهد شد.

بر این اساس، در مرحله نخست که از ۱۵ مرداد آغاز می‌شود، اعتبار سرپرستان خانواری با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ شارژ خواهد شد. در مرحله دوم و از ۲۰ مرداد، خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها ۳، ۴، ۵ یا ۶ است، اعتبار خود را دریافت می‌کنند. همچنین در مرحله سوم که ۲۵ مرداد انجام می‌شود، اعتبار سرپرستان خانواری با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ واریز خواهد شد.

مطابق اعلام صورت‌گرفته، اعتبار کالابرگ مردادماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است. این اعتبار صرفاً برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده بوده و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد.

کالاهای مشمول این طرح شامل اقلامی مانند برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر و انواع فرآورده‌های لبنی است. میزان اعتبار هر خانوار نیز با توجه به تعداد اعضای آن محاسبه می‌شود؛ به‌طوری‌که یک خانوار چهار نفره در صورت برخورداری کامل از این طرح، چهار میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای مشمول دریافت خواهد کرد.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار هر مرحله از کالابرگ دارای مهلت استفاده است و پس از پایان زمان تعیین‌شده، امکان بهره‌مندی از آن وجود نخواهد داشت. همچنین مهلت استفاده از اعتبار مرحله خردادماه نیز تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است.

مشمولان می‌توانند برای اطلاع از میزان اعتبار و وضعیت کالابرگ الکترونیکی خود از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی، کدهای دستوری یا برخی خدمات بانکی اقدام کنند. همچنین هنگام خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد، میزان اعتبار باقی‌مانده نیز قابل مشاهده خواهد بود.

طرح شارژ مرحله‌ای کالابرگ با هدف توزیع منظم اعتبار و جلوگیری از ازدحام و اختلال در سامانه‌های مرتبط اجرا می‌شود تا تمامی خانوارهای مشمول بتوانند در زمان‌بندی تعیین‌شده از اعتبار خود استفاده کنند.

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