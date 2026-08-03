معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف در گفتوگو با ایلنا:
هیچ تعدیل نیرویی در گروه «اهداف» انجام نشد/ امنیت شغلی، خط قرمز ماست
استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای جبران خدمات کارکنان و کارگران
حبیب خراسانی گفت: هیچ یک از کارگران گروه اهداف در دوران جنگ تعدیل نشدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروه سرمایهگذاری اهداف بهعنوان بازوی اجرایی و تخصصی وزارت نفت و یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور، با در اختیار داشتن حدود ۴۰ هزار نیروی انسانی، مسئولیت سنگینی در حفظ سرمایه انسانی شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بر عهده دارد؛ سرمایهای که بخش قابل توجهی از آن را نیروهای متخصص، مهندسان و کارگرانی تشکیل میدهند که در مناطق عملیاتی جنوب کشور و در حساسترین شرایط، مسئولیت تداوم تولید و صیانت از زیرساختهای انرژی کشور را بر دوش دارند. این مسئولیت در یک سال گذشته و همزمان با دو مقطع جنگی و افزایش مخاطرات امنیتی و عملیاتی، اهمیتی دوچندان یافته است.
در شرایطی که برخی بنگاههای اقتصادی در همین حوزه و در همین صنایع به دلیل فشارهای ناشی از جنگ و افزایش هزینههای تولید به سمت تعدیل نیرو حرکت کردند، این نگرانی در بدنه صنعت ایجاد شد که اهداف هم به سمت تعدیل برود اما «حبیب خراسانی» معاون منابع انسانی این گروه در گفتوگو با ایلنا با پایان دادن به این نگرانی ها؛ تأکید کرد که گروه سرمایهگذاری اهداف نه تنها هیچگونه تعدیل نیرویی در شرکتهای تابعه نداشته بلکه با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، تلاش کرده است ضمن حفظ امنیت شغلی کارکنان، خدمات رفاهی و نظام جبران خدمات آنان را نیز تقویت کند؛ رویکردی که به گفته وی با هدف صیانت از سرمایه انسانی و قدردانی از کارگران و نیروهای عملیاتی شاغل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دنبال شده است.
در ادامه متن مصاحبه معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه سرمایهگذاری اهداف آمده است:
گروه سرمایهگذاری اهداف به عنوان بازوی اقتصادی وزارت نفت، با هلدینگهای متعدد و حدود ۴۰ هزار نیروی انسانی، یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی کشور محسوب میشود. در یک سال گذشته کشور دو مقطع جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت و بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل نگرانیهای مالی یا کاهش فعالیت، ناچار به تعدیل نیرو شدند. نخستین پرسش این است که آیا در گروه سرمایهگذاری اهداف نیز چنین تصمیمی اتخاذ شد یا امنیت شغلی کارکنان، بهویژه کارگران، حفظ شد؟
سرمایه انسانی برای گروه سرمایهگذاری اهداف صرفاً یک نیروی کار نیست، بلکه ارزشمندترین سرمایه این مجموعه محسوب میشود. به همین دلیل از همان روزهای نخست شکلگیری شرایط بحرانی، سیاست گروه سرمایهگذاری اهداف و در راس آن مدیر عامل مجموعه، کاملاً روشن و صریح و تاکید بر این بود که تحت هیچ شرایطی نباید اقدامی صورت گیرد که به بدنه کارگری و نیروهای عملیاتی ما که در خط مقدم تولید قرار دارند، آسیبی وارد شود.
بر همین اساس، نه تنها در این مدت هیچگونه تعدیل نیرویی در مجموعه اهداف انجام نشد، بلکه در طول یک سال گذشته که کشور درگیر دو جنگ تحمیلی بود، با ایجاد ظرفیتهای جدید و مدیریت منابع انسانی تلاش کردیم آثار سختیهای ناشی از شرایط جنگ را جبران کنیم.
اعتقاد ما این است که در چنین شرایطی، امنیت شغلی کارکنان باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد، چراکه دغدغه معیشت و آینده شغلی میتواند فشار روانی مضاعفی بر کارکنان و به ویژه کارگرانی وارد کند که همزمان مسئولیت حفظ تولید کشور را نیز بر عهده دارند، آن هم در مشاغلی که در این شرایط سخت، به طور مستقیم با ارزآوری و درآمد کشور ارتباط دارد.
ما معتقدیم حفظ نیروی انسانی، سرمایهگذاری برای آینده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور است و خوشبختانه این رویکرد در تمام گروه از جمله هلدینگها و شرکتهای وابسته به اهداف بهطور جدی دنبال شده است.
بخش عمدهای از نیروهای گروه سرمایهگذاری اهداف در پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی، مناطق عملیاتی جنوب کشور و سکوهای نفتی فعالیت میکنند؛ مناطقی که علاوه بر شرایط سخت آبوهوایی، در دوره جنگ نیز در معرض تهدیدهای امنیتی قرار داشتند. در چنین شرایطی چه حمایتهایی از این کارکنان صورت گرفت؟
واقعیت این است که فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی ذاتاً با سختیهای فراوان همراه است. کارکنان ما همواره در محیطهایی فعالیت میکنند که از نظر عملیاتی حساس و از منظر ایمنی نیز نیازمند دقت بسیار بالاست. اما در دوره جنگ، یک عامل بیرونی نیز به این شرایط اضافه شد و آن تهدیدهای امنیتی بود که طبیعی است استرس و اضطراب بیشتری را برای کارگران، مهندسان و کارکنان عملیاتی ایجاد میکرد.
علاوه بر اینکه روزهای مرداد ماه همواره سختترین فصل کاری در جنوب کشور است. دمای بسیار بالا همراه با رطوبت شدید، فعالیت در واحدهای تولیدی، پالایشگاهی و پتروشیمی را دشوارتر میکند. وقتی این شرایط اقلیمی با نگرانیهای ناشی از احتمال حملات و تهدیدهای امنیتی همراه شود، مسئولیت مدیران برای حمایت از کارکنان دوچندان خواهد شد.
در همین راستا، با جبران خدمات تلاش کردیم، استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، تأمین امکانات رفاهی، حمایتهای معیشتی و رسیدگی مستمر به وضعیت کارکنان، بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهیم. اعتقاد ما این است که باید قدردان زحمات بدنه اجرایی شرکتها، بهویژه کارگران بخش تولید باشیم؛ زیرا این عزیزان در سختترین شرایط، چرخه تولید کشور را متوقف نکردند.
در همین چارچوب، آقای عبوری، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف، نیز بارها تأکید داشتهاند که به هیچ وجه نباید در این شرایط اقدامی صورت گیرد که به بدنه کارگری ما در خط مقدم آسیب وارد شود. این تأکید، صرفا یک موضعگیری لفظی نیست، بلکه یک رویکرد اجرایی در حوزه منابع انسانی و مدیریت شرکتهای تابعه بوده است.
همچنین به مدیران عامل شرکتهای تابعه نیز توصیه و تاکید کردهایم از تمامی ظرفیتهای قانونی و حقوقی برای پاسداشت تلاش و زحمات بدنه تولیدی استفاده کنند چراکه این سرمایه انسانی واقعاً شایسته تقدیر میدانیم.
امروز در شرایطی که قرار داریم علاوه بر مسائل معیشتی، امنیت شغلی به یکی از مهمترین دغدغههای کارگران تبدیل شده است. رویکرد گروه سرمایهگذاری اهداف در این زمینه چیست؟
امنیت شغلی یکی از ارکان اصلی آرامش روانی کارکنان است. زمانی که یک کارگر یا کارمند نسبت به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد، با انگیزه بیشتری فعالیت میکند و بهرهوری نیز افزایش پیدا میکند.
در مجموعه اهداف تلاش کردهایم این اطمینان را به کارکنان منتقل کنیم که سیاست ما حفظ نیروی انسانی است. همانطور که اشاره کردم، در سختترین شرایط کشور نیز تعدیلی انجام نشد و حتی ظرفیتهای جدیدی برای استمرار فعالیتها ایجاد شد.
امنیت شغلی تنها به معنای حفظ اشتغال نیست؛ بلکه شامل توجه به سلامت، ایمنی، آموزش، رفاه، مسیر رشد شغلی و جبران خدمات نیز میشود.
باید واقعبین بود؛ امنیت شغلی تنها با اطلاعیه تأمین نمیشود بلکه این امنیت زمانی معنا دارد که در عمل، تصمیمات مدیران، سیاستهای جبران خدمات، نحوه مواجهه با بحران و رفتار سازمانی شرکتها همسو با آن باشد. ما تلاش کردهایم این همسویی را در سطح ستادی و در شرکتهای تابعه تقویت کنیم. در واقع مهم این است که نیروی انسانی احساس کند سازمان دشواری شرایط او را میفهمد و برای آن برنامه دارد.
برخی معتقدند کارگران صنعت نفت و پتروشیمی، بهویژه در جنوب کشور، کمتر از آنچه شایسته است و نسبت به سایر صنایع دیده میشوند. نگاه شما به این موضوع چیست؟
معتقدم اگر امروز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور در دشوارترین شرایط نیز توانسته مسیر تولید را حفظ کند، بخش مهمی از این موفقیت مرهون تلاش شبانهروزی همین کارگران، کارشناسان و مهندسان است.
کار در گرمای بالای جنوب، رطوبت سنگین، شیفتهای طولانی، محیطهای عملیاتی حساس و در عین حال مواجهه با نگرانیهای ناشی از شرایط جنگی، بسیار دشوار است. این افراد با مسئولیتپذیری بینظیر و وجدان کاری اجازه ندادند تولید کشور دچار اختلال شود.
به همین دلیل معتقدم باید بیش از گذشته از این سرمایه انسانی قدردانی کرد. این قدردانی صرفاً در قالب سخنرانی یا پیام نیست؛ بلکه باید در تصمیمهای مدیریتی، نظام جبران خدمات، امکانات رفاهی، ارتقای شغلی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از کارکنان نمود پیدا کند.
با توجه به تجربه ماههای گذشته، مهمترین پیام شما به کارگران و خانواده بزرگ گروه سرمایهگذاری اهداف چیست؟
پیش از هر چیز از همه همکاران عزیز در سراسر هلدینگها و شرکتهای تابعه صمیمانه قدردانی میکنم. آنچه در این مدت اتفاق افتاد، نشان داد سرمایه انسانی بزرگترین نقطه قوت مجموعه اهداف است.
کارکنان ما در شرایطی که علاوه بر مخاطرات ذاتی صنعت، با تهدیدهای ناشی از جنگ نیز روبهرو بودند، مسئولانه در کنار تولید ایستادند و اجازه ندادند چرخه فعالیت کشور متوقف شود. این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای صنعت نفت و اقتصاد کشور است.
مدیر عامل گروه سرمایهگذاری اهداف هم حفظ کرامت، امنیت شغلی، ارتقای رفاه و حمایت از کارکنان را از مهمترین اولویتهای خود میداند. همانگونه که در گذشته از همه ظرفیتهای قانونی برای پاسداشت تلاش کارگران استفاده کردهایم، این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
ما باور داریم که توسعه پایدار بدون نیروی انسانی توانمند و باانگیزه امکانپذیر نیست و هر موفقیتی که امروز در مجموعه اهداف به دست میآید، نتیجه تلاش هزاران کارگر، مهندس، تکنسین و کارشناس متعهدی است که در سراسر کشور، بهویژه در مناطق عملیاتی جنوب، با وجود همه سختیها، مسئولانه در حال خدمت هستند.